Nagpur Crime: 'बारमालकावर हल्ला करणारी मारी गँग गजाआड'; नागपुरातील बारमध्ये शिरून बारमालक व मुलावर थेट हल्ला..

नागपूर: मारी गँँग नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगारांच्या टोळीने मंगलमूर्ती चौकातील उर्वशी बारमध्ये शिरून बारमालक व त्यांच्या मुलाला गंभीर जखमी केले होते. या टोळीतील १० आरोपींना पोलिसांनी घटनेच्या पाच दिवसांनंतर अटक केली आहे. अनिकेत ऊर्फ मारी राकेश शेंद्रे (वय २३, रा. संत तुकडोजीनगर, प्रतापनगर) असे अटकेत असलेल्या टोळीप्रमुखाचे नाव आहे. बारमालक यश अतुल राय (वय २५, रा. गणेशपेठ) व त्यांचे वडील अतुल हरिशंकर राय (वय ५९) हे ११ डिसेंबरला बारमध्ये होते. मारी हा त्याच्या ८ ते ९ साथीदारांसह अचानक बारमध्ये शिरला. कोणतीही वादावादी न करता थेट हल्ला चढवून चाकू, तलवार तसेच काउंटरवरील काचेच्या बाटल्या व ग्लास वापरून दोघांवर वार केले. या हल्ल्यात यश आणि अतुल जखमी झाले. यानंतर आरोपींनी काउंटरच्या ड्रॉवरमधील २६ हजार रुपये रोख व ३० हजार रुपये किमतीचा अॅपल कंपनीचा मोबाइल असा एकूण ५६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषण व गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, पोलिसांनी हल्ल्यातील आरोपींना अटक केली. मारीसोबतच क्रिश प्रकाश मडावी (वय २०), आदित्य अशोक मेटांगळे (वय १९), प्रणय संजय मेटांगळे (वय १८) सर्व रा. संत तुकडोजीनगर सुभाषनगर, प्रफुल्ल ऊर्फ फुलचंद गोट्या पाटील (वय २४, रा. नवजीवन कॉलनी, साई मंदिर, वर्धा रोड), श्याम ऊर्फ अण्णा अनिल नायडू (वय २२, हजारी पहाड, वायुसेनानगर), देवांश राजू पराते (वय २१, रा. कुंभारपुरा, खापा, सावनेर), कार्तिक शंकर टेकाम (वय २१, रा. डोंगेघाट, खापा, सावनेर), साहिल ईर्फ बिट्ट्या प्रवीण इंगोले (वय १८, रा. मानवतानगर, गिट्टीखदान) आणि पवन गोपाल मिसाळ ऊर्फ पवन आर्या (वय २१, रा. मनीषनगर, बेलतरोडी) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत.