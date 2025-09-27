नागपूर - राजस्थानमधील अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिला लग्नाचे आमिष दाखवित, गंगाजमूना परिसरात वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी छापा टाकून २१ वर्षीय युवकाला लकडगंज पोलिसांनी अटक केली. तसेच दोन महिलांसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. .शुभम ऊर्फ पोरीया मनोरीया जजावत (वय २१, रा. शंकरपूरा, डबलाना, बुंदी, राजस्थान) असे आरोपी युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थान येथील शंकरापूरा परिसरात राहणाऱ्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला शुभम याने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. दोघेही एकमेकांना भेटू लागले. शुभम याने अल्पवयीन मुलीला लग्न करण्याचे आमिष दाखविले..मात्र, त्यांचा लग्नाला घरच्यांचा विरोध असल्याची बतावणी केली. त्यामुळे दोघेही पळून जाऊन लग्न करू असेही सांगितले. त्यानुसार शुभम याने मुलीला नागपूरला त्याच्या नातेवाईककडे जाणार असल्याचे सांगितले.ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी ते नागपुरात आले. त्यानंतर रेल्वेस्टेशनवरून थेट त्याने तिला गंगा जमूना परिसरात दोन महिलांकडे नेले. मुलीला तेथील वातावरण विचित्र वाटल्याने तिने त्याला येथून जाण्याची मागणी केली. मात्र, त्याने काही कारण सांगून तिला शांत केले. त्यानंतर त्या दोन्ही महिलांनी तिला वेश्याव्यवसाय करण्यासाठी जबरदस्ती केली. मात्र, तिने नकार दिला..ही माहिती पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकमार सिंगल यांना कळाली. त्यांनी तत्काळ लकडगंज पोलिसांना याची सूचना देत, कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून पोलिस उपायुक्त राहुल मदने, साहाय्यक पोलिस आयुक्त श्वेता खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हेमंत चांदेवार यांनी सकाळी परिसरात छापा टाकून शोध सुरू केला. त्यात अल्पवयीन पीडितेची सुटका केली. याशिवाय युवकाला अटक करून दोन महिलांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..गंगा जमूना परिसरात फिक्स पॉईन्टअल्पवयीन पीडितेची सुटका केल्यावर पोलिस आयुक्तांनी या ठिकाणी तपासणीसाठी गंगा जमूना परिसरात फिक्स पॉईन्ट लावण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, सकाळी आणि रात्रीच्या सुमारास पोलिसांकडून या परिसराची तपासणी करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.