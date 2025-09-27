नागपूर

Nagpur Crime : लग्नाचे आमिष; राजस्थानच्या मुलीला वेश्‍या व्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न, आरोपी युवकास अटक

राजस्थानमधील अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिला लग्नाचे आमिष दाखवित वेश्‍याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती आली समोर.
नागपूर - राजस्थानमधील अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिला लग्नाचे आमिष दाखवित, गंगाजमूना परिसरात वेश्‍याव्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी छापा टाकून २१ वर्षीय युवकाला लकडगंज पोलिसांनी अटक केली. तसेच दोन महिलांसह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

