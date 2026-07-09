Nagpur: पन्नासच्यावर उच्च शिक्षितांचा ‘अटेंडट’च्या नोकरीला रामराम, मेडिकलमधील पदभरतीतील वास्तव

नागपूर: सरळ सेवा भरतीतून ‘एम.एनसी’ आणि ‘इंजिनिअर’ पदव्युत्तर मुला मुलींनी चतुर्थश्रेणीतील कक्ष परिचर (अटेंडंट) पदाची परीक्षा पास केली, त्यांची नियुक्ती झाली. सरकारने मोठा गाजावाजा करून मोठा समारंभ घेत या उच्चशिक्षितांना मंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रही दिले. मात्र त्यांनी मेडिकल, मेयोसारख्या रुग्णालयात स्वच्छता करण्यास रस नव्हता अखेर पन्नासच्या तरुणांनी नोकरी सोडून दिली आहे. .मेडिकल, मेयोतील जागा पुन्हा रिक्त झाल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संलग्न मेडिकल, मेयो, शासकीय दंत रुग्णालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासह ९ रुग्णालयांतील वर्ग ४ पदभरतीचा निर्णय घेतला. सफाईगार, कक्ष परिचर यांच्यासह इतरही ६८० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली..Nagpur: नैसर्गिक आपत्तीसाठी ७१३.९६ कोटींची मदत, ८.८४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदतीने या सर्व रुग्णालयातील ६८० पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली. सुमारे ६४ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. यात प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली होती. मात्र उच्चशिक्षितांनी मेयो-मेडिकलमध्ये शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळाल्यामुळे अटेंडन्टची नोकरी सोडून दिली..यासंदर्भात पेशंट फोरमचे राज खंडारे यांना विचारले असता, शासनाने अटेंडट पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती करण्याची गरज होती. अटेंडट पदावर इंजिनिअरची निवड करणे म्हणजे त्या उमेदवाराचा एकप्रकारे अभिमान दुखावण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली..Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?.चार इंजिनिअर, तीन एम. एस्सी. उमेदवारमेडिकलमध्ये दिलेल्या उमेदवारांमध्ये ‘चौघे इंजिनिअर होते. (बी.ई. कॉम्प्युटर), दोघे जण बी.ई. (आयटी), एक जण (बी.ई. इलेक्ट्रिकल) तर एक जण (बी. कॉम., एल. एल. बी.), एक जण (एम.एस.सी. फिजिक्स), एक (एम.एससी. पर्यावरण), एक (एम. एससी.), इतरही उमेदवार विविध पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले मुले, मुली वॉर्डात कक्ष परिचर अर्थात ‘अटेंडंट’ पदावर रुजू झाले. या सर्वांची मेडिकलच्या आकामिक अपघात विभाग, ट्रॉमा केअर सेंटर, विविध पदांवर घेतले होते. मात्र त्यांनी अल्पावधित राजीनामा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.