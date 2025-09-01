Nagpur News: द्विभाषिक नाही, कोरकू बांधवांच्या वेदना समजायच्या कशा?; मेडिकलमधील डॉक्टरांसमोर पेच, कंत्राट संपल्याने द्विभाषिकाची गेली नोकरी

-केवल जीवनतारेनागपूर: भाषिक अडचण दूर होऊन आदिवासी कोरकू बांधवांना योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी मेडिकलमध्ये द्विभाषिक सामाजिक कार्यकर्ता आणि समुपदेशकाची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आली. कालावधी संपल्याने द्विभाषिकांची नोकरी गेली आणि पुन्हा भाषेची अडचण सुरू झाली असून कोरकू बांधवांवर उपचार करताना संभ्रमाची स्थिती निर्माण होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. .Minister Pankaj Bhoyar: ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही: गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर; मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट म्हणून तर आंदोलन नाही ना?.देशाचा झपाट्याने विकास होत आहे. उपराजधानीही स्मार्ट होत आहे. मात्र, अजूनही मेळघाट, धारणी असो की, गडचिरोतील दुर्गम गावातील आदिवासींच्या आरोग्याचे चित्र भकास आहे. दुर्गम भागत वसलेल्या आदिवासी कोरकू बांधवांना उपचारासाठी भटकंती करावी लागते. अजूनही कोरकू समाजात डॉक्टरांबद्दलची भीती कायम आहे. मेडिकलची पायरी चढताना दहा वेळ विचार करतात. त्यातच तपासणी, चाचणी शुल्कापासून ते औषधांपर्यंतचा खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे..द्विभाषिकाचा प्रयोग यशस्वीधारणी, मेळघाट अन गडचिरोलीतील डॉक्टरांनी मेडिकलमध्ये रेफर केल्यानंतर अनेकदा औषधोपचाराअभावी आदिवासी परत जातात. मात्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून आदिवासी कोरकू बांधवांना योग्य उपचार मिळावे, यासाठी द्विभाषिक आणि समुपदेशकाची दोन वर्षांपूर्वी नियुक्ती केली होती. दिनेश जांभेकर हा सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मेडिकलमध्ये काम करीत होता. त्याच्या कालखंडात एक हजारापेक्षा जास्त कोरकू बांधवांना योग्य उपचारातून दिलासा मिळाला. .आजही हे कोरकू बांधव दिनेशला फोन करून कोणता रुग्ण आल्यास थेट बोलतात. डॉक्टरांच्या मदतीने आदिवासींवर वेदनांवर उपचारांची फुंकर घालण्यासाठी जांभेकर वरदान ठरले. धारणी, मेळघाट असो की, गडचिरोलीतील भामरागड, आलापल्ली, कुरखेडा सारख्या अतिदुर्गम भागातून कोरकू बांधव उपचारासाठी आल्यानंतर त्यांच्याजवळ उपचारासाठी पैसा नसतो, त्यांच्या उपचाराची सोय जांभेकर करतात. त्यांच्या रुग्णांच्या जेवणाची सोय येथे होते, नातेवाइकांनाही मोफत अन्न मिळवून देण्यासाठी ते मदत करतात..असे होतात उपचारआदिवासी कोरकू बांधव मेडिकलमध्ये दाखल होताच, वॉर्डातून कोरकू सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे कॉल येतो. तत्काळ द्विभाषिक सामाजिक कार्यकर्ता वॉर्डात पोचतो. त्यांच्या समस्या जाणून घेतो. त्यांना होणारा त्रास डॉक्टरांना सांगतो. पैसे किंवा औषधांची गरज पडली की, धारणी, मेळघाट येथील संबंधित तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून रुग्णाला मदत उपलब्ध करून दिली जाते..Nagpur Rain Update:'सिरोंचा तालुक्यात मुसळधार पाऊस'; पुराचा वेढा भेदून आपदा मित्रांनी दिले जीवदान.दोन वर्षांतील उपचार५२८ गर्भवती महिलांवर उपचार१००० पेक्षा अधिक कोरकू बांधवावर इतर उपचार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.