Manali Kshirsagar: राजकारण, दबाव संस्कृतीला थारा नाही: कुलगुरू मनाली क्षीरसागर, ‘चलता है’ संस्कृतीला पूर्णविराम!

नागपूर : विद्यापीठात मोठे राजकारण होते, विशिष्ट गटांची सरशी आहे, असे मी ऐकून होते. मात्र मला त्याचे काही करायचे नाही. कुठल्याही राजकारणाला मी घाबरत नाही किंवा त्याचा प्रभावही माझ्यावर पडत नाही. माझ्यासाठी विद्यापीठाचे व विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोपरी आहे, अशी ठाम व विद्यार्थीकेंद्रित भूमिका राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली..श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, शिव परिवार आणि विद्यापीठाच्या प्राचार्य फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने पहिल्या महिला कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन केले होते. यावेळी त्या सत्काराला उत्तर देताना बोलत होत्या.यावेळी शिवाजी शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲड. भैयासाहेब पुसदेकर, अधिसभा सदस्य प्रा. आर. जी. भोयर, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत काळमेघ, प्रा. सुभाष बनसोड, प्राचार्य फोरमचे अध्यक्ष दिलीप गोतमारे, सचिव आर. जी. टाले, डॉ. ओमराज देशमुख, डॉ. प्रशांत कोठे व प्राचार्य अविनाश अने आदी उपस्थित होते..पुढे कुलगुरू डॉ. क्षीरसागर म्हणाल्या, टेबलच्या त्या बाजूला असताना विद्यापीठाच्या 'चालते आहे' धोरणाचा त्रास मलाही झाला. आता मी या बाजूला आहे. ज्या गोष्टीसाठी मी तयार नसते, ते पद मी स्वीकारत नाही. ३३ वर्षांच्या शैक्षणिक सेवेदरम्यान सामाजिक व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर या मोठ्या पदासाठी मी स्वतःला तयार समजले. राजकारण, 'ग्रुप डायनॅमिक्स' आणि दबाव यांची जाणीव झाल्यानंतरच पद स्वीकारल्याचे त्यांनी नमूद केले..वास्तविक काय आणि अजेंडा काय, हे समजण्याइतकी मी खंबीर आहे. त्यामुळे ५० टक्के लोक आणि संघटना दाराबाहेरच राहतात. दाराच्या आत येणाऱ्यांना मी हाताळू शकते. जे निर्णय विद्यार्थीहिताचे नाहीत, विद्यापीठासाठी ज्याचे काहीही फलित नाही, अशा गोष्टींसाठी माझ्याकडे पाच मिनिटेही वेळ नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. प्रास्ताविक हेमंत काळमेघ यांनी तर संचालन प्रा. किर्ती काळमेघ यांनी केले. उपस्थित मान्यवरांनी डॉ. क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात विद्यापीठात शिस्त, पारदर्शकता आणि विद्यार्थी-केंद्रित कारभाराला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला..अधिष्ठाता नियुक्तीवरून टीका आणि उत्तरकुलगुरू-प्राचार्यांत समन्वय असेल तरच यूजीसी, राज्य व केंद्र सरकारची धोरणे आणि योजना प्रभावीपणे राबविता येतात. त्याचा थेट लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठातील कामकाज समाधानकारक नाही, अशी टीका करीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी २०२०) राबविताना मोठा गोंधळ झाल्याचे नमूद करत अधिष्ठाता व प्र-कुलगुरू नियुक्तीत पारदर्शकता ठेवण्याचे आवाहन प्रा. आर. जी. भोयर यांनी केले. अधिष्ठाता नियुक्तीच्या मुद्द्यावर कुलगुरू डॉ. क्षीरसागर यांनी ठाम उत्तर दिले. मी इथे कुणाचे लांगूलचालन करायला आलेली नाही. चूक असूनही जे आतापर्यंत चालत आले, ते मी बरोबर मानणार नाही. कुणाचा दबाव आहे म्हणून किंवा कुणाला चांगले वाटेल म्हणून कोणतीही गोष्ट मी करणार नाही, असे कुलगुरू क्षीरसागर म्हणाल्या..