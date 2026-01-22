नागपूर

Manali Kshirsagar: राजकारण, दबाव संस्कृतीला थारा नाही: कुलगुरू मनाली क्षीरसागर, ‘चलता है’ संस्कृतीला पूर्णविराम!

Strong reforms announced by VC Manali Kshirsagar: विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कुलगुरू क्षीरसागर यांची ठाम भूमिका
Vice Chancellor Manali Kshirsagar addressing officials and staff during a university meeting.

Vice Chancellor Manali Kshirsagar addressing officials and staff during a university meeting.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : विद्यापीठात मोठे राजकारण होते, विशिष्ट गटांची सरशी आहे, असे मी ऐकून होते. मात्र मला त्याचे काही करायचे नाही. कुठल्याही राजकारणाला मी घाबरत नाही किंवा त्याचा प्रभावही माझ्यावर पडत नाही. माझ्यासाठी विद्यापीठाचे व विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोपरी आहे, अशी ठाम व विद्यार्थीकेंद्रित भूमिका राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
education
administration
University
district
culture
Discipline

Related Stories

No stories found.