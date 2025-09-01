नागपूर

Minister Pankaj Bhoyar: ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही: गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर; मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट म्हणून तर आंदोलन नाही ना?

OBC Reservation Safe, Says State Minister: जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलन सुरू केल्यानंतर ओबीसी समाजानेही नागपुरात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना भोयर म्हणाले की, राज्यात २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला घाबरण्याचे कारण नाही, असा विश्‍वास गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आज पत्रकार परिषदेतून ओबीसी समाजाला दिला.

