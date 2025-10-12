नागपूर

Nagpur News: जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडण्याची वेळ; झेब्रा क्रॉसिंग गायब

Missing Zebra Crossings: नागपूरमधील छत्रपती चौक ते हिंगणा मार्गावरील झेब्रा क्रॉसिंग पुसट झाल्यामुळे पायी आणि वाहनचालकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. स्थानिक नागरिकांनी मनपा व वाहतूक पोलिसांकडे तक्रारी केल्या असून तत्काळ रंगवण्याची मागणी केली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरातील छत्रपती चौक ते हिंगणा मार्गादरम्यान असणाऱ्या चौकांतील झेब्रा क्रॉसिंग पूर्णपणे पुसट झाल्याने वाहनचालक आणि पायी जाणाऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. प्रतापनगर चौक, खामला चौक, त्रिमूर्तीनगर चौक व राजे संभाजी चौक या प्रमुख चौकांवरील झेब्रा क्रॉसिंग अदृश्य झाल्याने वाहतूक व्यवस्थेचा तोल बिघडला आहे.

