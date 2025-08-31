MLA Amol Mitkari: मराठा आंदोलकांच्या असुविधांवर चिंता: आमदार अमोल मिटकरी; तातडीने सुविधा पुरवा, हाकेंची परिस्थिती ‘ना घरका ना घाटका’

अकोला: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या असुविधांवर चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलनाची तारीख तीन महिने आधीच स्पष्ट होती, तरी सरकारने आंदोलकांच्या प्राथमिक गरजांची, जसे की पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था करायला हवी होती, मात्र तसे झाले नाही. .Pune Crime: 'प्रेमप्रकरणावरून मारहाणीत पिंपळे गुरवला तरुणाचा मृत्यू'; सांगवी पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक.आंदोलनस्थळी आंदोलकांच्या अडचणी वाढत असताना सरकारला त्वरित पाऊले उचलण्याची गरज होती. आंदोलकांवर मुंबईत येण्याची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केली..मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला समर्थन देत, मिटकरी यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका कायम मराठा समाजाला न्याय देण्याची राहिली आहे..Nagpur Fraud: ‘क्रिप्टो करन्सी’तून दुप्पट नफ्याचे आमिष; सायबर चोरट्यांकडून दीड कोटीने फसवणूक .लक्ष्मण हाकेंवर टीकाआमदार मिटकरी यांनी लक्ष्मण हाकेंवर टीका करत, हाकेंची सध्याची परिस्थिती ‘ना घरका ना घाटका’ अशी झाली आहे, असे म्हणाले. हाके यांना ओबीसींच्या बैठकीतून हाकलून दिल्याचा आरोप करत, आमदार मिटकरींनी हाकेंच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.