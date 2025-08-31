नागपूर

MLA Amol Mitkari: मराठा आंदोलकांच्या असुविधांवर चिंता: आमदार अमोल मिटकरी; तातडीने सुविधा पुरवा, हाकेंची परिस्थिती ‘ना घरका ना घाटका’

Maratha Protesters Left in Hardship: आंदोलनाची तारीख तीन महिने आधीच स्पष्ट होती, तरी सरकारने आंदोलकांच्या प्राथमिक गरजांची, जसे की पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था करायला हवी होती, मात्र तसे झाले नाही. आंदोलनस्थळी आंदोलकांच्या अडचणी वाढत असताना सरकारला त्वरित पाऊले उचलण्याची गरज होती.
अकोला: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या असुविधांवर चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलनाची तारीख तीन महिने आधीच स्पष्ट होती, तरी सरकारने आंदोलकांच्या प्राथमिक गरजांची, जसे की पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तूंची व्यवस्था करायला हवी होती, मात्र तसे झाले नाही.

