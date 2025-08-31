नागपूर

MLA Ashish Deshmukh: सावनेर येथे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ सुरू करावे: आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांचे सरंक्षण मंत्र्यांना पत्र

Savner Could Become Defence Hub:महाराष्ट्र सरकारने आपल्याकडे सादरीकरण केलेले आहे. सावनेर येथे सहा हजार एकर जमिनीवर ''रक्षा कॉरिडॉर (डीएनए) व्हावे यासाठी एमआयडीसीने जागा पाहून ठेवलेली आहे. या संकल्पनेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे. आज संरक्षण उद्योग फक्त मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही.
MLA Dr. Ashish Deshmukh has urged the Defence Minister to establish a Defence Corridor in Savner for regional development.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्याकरिता 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) देशामध्ये तयार केले जात आहे. नागपूर जिल्ह्यामधील सावनेर येथे डीएनए (डिफेन्स न्यूक्लिअर एरोस्पेस) या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी डॉ. आशिष देशमुख यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना पत्राद्वारे केली आहे.

