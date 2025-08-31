MLA Ashish Deshmukh: सावनेर येथे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ सुरू करावे: आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांचे सरंक्षण मंत्र्यांना पत्र

नागपूर : संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्याकरिता 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) देशामध्ये तयार केले जात आहे. नागपूर जिल्ह्यामधील सावनेर येथे डीएनए (डिफेन्स न्यूक्लिअर एरोस्पेस) या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी डॉ. आशिष देशमुख यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांना पत्राद्वारे केली आहे. .MLA Sadabhau Khot: गोरक्षकांकडून ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपविण्याचे काम: आमदार सदाभाऊ खोत; 'धर्माचा बुरखा पांघरून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू'.संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात देशाने गेल्या काही वर्षांत प्रगती केली आहे. २०१४ मध्ये केवळ ६०० कोटी रुपयांचे असलेले देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन २०२४ मध्ये तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. २०२९ पर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भाला ''संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर'' ही एक ऐतिहासिक संधी आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्तावित या 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) मध्ये अमरावती, वर्धा, नागपूर आणि सावनेरचा समावेश आहे..महाराष्ट्र सरकारने आपल्याकडे सादरीकरण केलेले आहे. सावनेर येथे सहा हजार एकर जमिनीवर ''रक्षा कॉरिडॉर (डीएनए) व्हावे यासाठी एमआयडीसीने जागा पाहून ठेवलेली आहे. या संकल्पनेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे. आज संरक्षण उद्योग फक्त मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. आज नागपूर जिल्हा अनेक स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि प्रगत लॉजिस्टिक क्षेत्रांत काम करत आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे असेही देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे..OBC Federation Aggressive:'ओबीसी महासंघ आक्रमक, साखळी उपोषण सुरू'; अन्यथा मुंबईत धडकणार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध .मिहान सेझद्वारे नागपूर हे एरोस्पेस आणि एमआरओ हब म्हणून विकसित होत आहे. अमरावती क्षेपणास्त्र उत्पादनास समर्थन देते. वर्धा येथील पूलगाव (सीएडी) दारूगोळा रसद पुरवण्यास मदत करते. सावनेर हे नागपूर - दिल्ली महामार्गावर आहे. नॅचरल गॅसची पाइपलाइन तिथूनच जात आहे. दहा हजार कोटींचा गेलच्या माध्यमातून भव्य इंटिग्रेटेड फर्टिलायझर प्रकल्प येत आहे. मुबलक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे 'रक्षा कॉरिडॉर' (डीएनए) च्या दृष्टीने सावनेर हे सर्वच बाबतीत सक्षम आहे असाही उल्लेख डॉ. देशमुख यांनी पत्रात केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.