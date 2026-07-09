Vidarbha Rain: विदर्भात पावसाला मोठा ब्रेक! ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता; हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज

नागपूर : जवळपास दोन आठवड्यांपासून नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात सक्रीय असलेल्या मॉन्सूनचा प्रभाव आता हळूहळू कमी होणार आहे. त्यामुळे गुरुवार किंवा त्यानंतर पावसाचा जोर कमी होण्याची दाट शक्यता असून आठवडाभरापेक्षा अधिक काळ पाऊस गायब होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...गेल्या २३ जूनला मॉन्सूनने विदर्भात धडक दिल्यानंतर तेव्हापासून कमी अधिक प्रमाणात रोजच विदर्भात पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे यंदा उशिरा का होईना पेरण्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र अद्याप काही भागांत पुरेशा पावसाअभावी पेरण्या खोळंबल्याची माहिती आहे. अशात वरुणराजा गायब झाल्यास बळीराजाची चिंताही वाढणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोच्या तीव्र प्रभाव असल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .उल्लेखनीय म्हणजे, हवामान तज्ज्ञांकडूनही जुलै महिन्यात मोठा खंड पडणार असल्याचे यापूर्वीच संकेत देण्यात आले होते. या काळात पाऊस अजिबात येणार नाही, असेही म्हणता येणार नाही. ‘लोकल डेव्हलपमेंट’ होऊन अचानक हवेतील आर्द्रता वाढल्यास काही भागांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. अन्यथा वैदर्भीयांना अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरात एखादी नवीन पावसासाठी पुरक स्थिती बनण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..नागपूर ः शहरात बुधवारी तासभर पाऊस झाला. पावसापासून बचाव करताना दुचाकीस्वाराने चक्क पॉलिथिन गुंडाळली. (सकाळ वृत्तसेवा)नागपुरात २३४, गोंदियात ३९८ मिमी पर्जन्यवृष्टी विदर्भात आठ जुलैपर्यंत पर्जन्यमानाबद्दल बोलायचे झाल्यास, नागपुरात २३४ मिलिमीटर, तर गोंदिया येथे सर्वाधिक ३९८ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. एरवी पावसाचा जिल्हा मानला जाणाऱ्या गडचिरोलीमध्ये आतापर्यंत केवळ १५६ मिलिमीटर बरसला आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा. महिना अखेर टॉप गिअर विदर्भात जुलैच्या उत्तरार्धात विशेषतः शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा दमदार पाऊस अपेक्षित आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने यावर्षी सरासरीच्या ९० ते ९२ टक्के पावसाचे भाकित वर्तविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.