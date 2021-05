विदर्भातील ऑक्सिजन प्लांटसाठी उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने देण्यात येणार ७० टक्के अनुदान

नागपूर : विदर्भात (Vidarbha) ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट (Oxygen Plant) स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने (MSME) ७० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास देशाच्या इतर भागातही त्याचे अनुकरण केले जाणार आहे. (MSME will give 70 percent fund for Oxygen plants in Vidarbha)

एमएसएमईच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत ऑक्सिजन प्लांटची स्थापना करण्यासंदर्भात विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि संस्थेचे संचालक डॉ. पी.एम. पार्लेवार यांच्यादरम्यान बुधवारी बैठक झाली. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन संघटनेमध्ये शंभरहून अधिक खासगी रुग्णालये नोंदणीकृत आहेत. त्यांना ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यास बैठकीमध्ये खासगी रुग्णालयांच्या क्लस्टरसाठी एमएसएमईच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत ऑक्सिजन प्लांट संदर्भात कॉमन फॅसिलिटी सेंटर स्थापित करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यात आली. नागपुरात ही खासगी रुग्णालये 'सेवा उपक्रम' म्हणून एमएसएमई कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहेत.

१० कोटी रुपये किमतीचा आणि १७०० सिलिंडर प्रति दिवस पुरवण्याची क्षमता ऑक्सिजन प्लांट स्थापन करण्या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. याकरिता विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन या योजनेनुसार स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पासाठी आवश्यकतेनुसार १० ते ३० टक्के योगदान खासगी हॉस्पिटल देण्यास तयार आहे. उर्वरित ७० टक्के रक्कम एमएसएमईने अनुदान म्हणून देण्याची तयारी दर्शविली.

या योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंत्रालयाकडे सादर केला जाईल. मंजुरीनंतर नागपुरातील खासगी रुग्णालये या सीएफसीकडून सेवा देण्यास सक्षम होतील. तसेच नागपुरात “ऑक्सिजन बँक” म्हणून काम करतील. सीएफसीच्या स्थापनेसाठी जमिनीचा शोध घेणे सुरू आहे. तत्पूर्वी, एमएसएमईच्यावतीने नागपुरात करोना महामारीच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी पीपीई किट विकसित केली गेली आणि शासनाला वितरित केली गेली होती.

