नागपूर

Nagpur News: एसटी प्रवाशांना दिलासा नाही! साध्या बसच्या 10% भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, 1 ऑगस्टपासून पूर्वीचे दर

Maharashtra ST ordinary bus fare update 2026: उन्हाळी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर साध्या एसटी बसचे १० टक्के वाढीव भाडे ३१ जुलैपर्यंत कायम; प्रवाशांना दिलासा मात्र १ ऑगस्टपासूनच पूर्वीच्या दरांनी प्रवास
MSRTC Extends Temporary 10% Fare Increase for Ordinary Bus Services

MSRTC Extends Temporary 10% Fare Increase for Ordinary Bus Services

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ(एसटी)ने साध्या बससेवेच्या दहा टक्के भाडेवाढीला मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत आता ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना याच दराने तिकीट घ्यावे लागेल. एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, उन्हाळी गर्दीच्या हंगामात साध्या बस गाड्यांसाठी १० टक्के परिवर्तनशील भाडेवाढ लागू केली होती.

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