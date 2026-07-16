Nagpur News: एसटी प्रवाशांना दिलासा नाही! साध्या बसच्या 10% भाडेवाढीला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ, 1 ऑगस्टपासून पूर्वीचे दर

नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ(एसटी)ने साध्या बससेवेच्या दहा टक्के भाडेवाढीला मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत आता ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना याच दराने तिकीट घ्यावे लागेल. एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, उन्हाळी गर्दीच्या हंगामात साध्या बस गाड्यांसाठी १० टक्के परिवर्तनशील भाडेवाढ लागू केली होती. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.यापूर्वी या भाडेवाढीची मुदत १५ जुलैच्या रात्री संपणार होती. मात्र, आता ही १० टक्के भाडेवाढ १६ जुलै ते ३१ जुलै (रात्री १२ वाजेपर्यंत) या कालावधीतही लागू ठेवण्याचे निर्देश महाव्यवस्थापकांकडून देण्यात आले आहेत..मूळ भाडे आकारणी ही १ ऑगस्टपासून प्रवाशांकडून पूर्वीप्रमाणेच आकारले जाणार आहे. या वाढीव कालावधीत तिकिटांसाठी असलेल्या ईटीआय मशीन प्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याच्या सूचना मे. ईबिक्स कॅश टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड, मुंबई या कंपनीला देण्यात आल्या आहेत..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.प्रवाशांना तिकीट काढताना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून या कंपनीचे आगारातील अभियंते मध्यवर्ती पातळीवर २४ तास उपलब्ध राहतील. या मुदतवाढीच्या कालावधीतील बदलाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नियमांत किंवा सूचनांमध्ये बदल केला नसल्याचे महामंडळाचे वाहतूक महाव्यवस्थापक नितीन मैंद यांनी परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.