'गुप्तांगाला स्पर्श करणेही बलात्कारच'; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय; ड्रायव्हरने दोन मुलींवर केला होता अत्याचार

Mumbai High Court Upholds 10-Year Sentence in POCSO Case : मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलींना लैंगिक हेतूने स्पर्श करणेही बलात्कारात मोडते. आरोपी ड्रायव्हरची याचिका फेटाळून १० वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
Mumbai High Court POCSO Case : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक हेतूने केलेला स्पर्श हा देखील बलात्काराच्या श्रेणीत मोडतो. त्यामुळे आरोपीने केलेले 'असभ्य वर्तन' हे किरकोळ न मानता गंभीर गुन्हा समजला जावा, असा ठाम निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

