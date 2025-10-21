'गुप्तांगाला स्पर्श करणेही बलात्कारच'; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय; ड्रायव्हरने दोन मुलींवर केला होता अत्याचार

Mumbai High Court POCSO Case : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलींशी लैंगिक हेतूने केलेला स्पर्श हा देखील बलात्काराच्या श्रेणीत मोडतो. त्यामुळे आरोपीने केलेले 'असभ्य वर्तन' हे किरकोळ न मानता गंभीर गुन्हा समजला जावा, असा ठाम निर्णय न्यायालयाने दिला आहे..या खटल्यात ३८ वर्षीय आरोपीची याचिका फेटाळून लावत त्याची १० वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. आरोपी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील (Wardha Hinganghat) रहिवासी असून व्यवसायाने तो ड्रायव्हर आहे. निकाल देताना न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी स्पष्ट केले की, “पीडितेला लैंगिक हेतूने स्पर्श करणे किंवा तिच्याशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, हे सुद्धा बलात्काराचे लक्षण आहे.”.Marriage Fraud : लग्नानंतर काही मिनिटांतच वधू भूर्रर्र...; नाशिकच्या शेतकरी तरुणाला चार लाखांना गंडवले, काही क्षणांत स्वप्नांचा झाला चुराडा.प्रकरणानुसार, आरोपीने ५ आणि ६ वर्षांच्या दोन मुलींना पेरू देण्याचे आमिष दाखवले आणि नंतर त्यांना अश्लील व्हिडिओ दाखवले. त्यानंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या गुन्ह्याबाबत POCSO कायदा आणि भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (२)(i) तसेच ५११ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि ५०,००० दंडाची शिक्षा सुनावली होती..न्यायमूर्ती मेहता यांनी पुढे नमूद केले की, पीडित मुली आणि त्यांच्या आईच्या जबाबांसह फॉरेन्सिक पुरावे पुरेसे ठोस आहेत आणि त्यातून लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होते. वैद्यकीय तपासणी घटनेनंतर १५ दिवसांनी झाल्याने पीडितेच्या गुप्तांगावर कोणत्याही जखमांचे चिन्ह दिसले नाही, तरीही त्याचा अर्थ असा होत नाही की अत्याचार झाला नाही..आरोपीने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, हा खटला कौटुंबिक वैरातून उभा करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, साक्षी आणि पुरावे पुरेसे ठोस आहेत. शेवटी न्यायमूर्ती मेहता यांनी स्पष्ट केले की, POCSO कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षा घटनेच्या वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार ठरवली जावी. २०१९ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे या गुन्ह्यासाठी किमान २० वर्षांची शिक्षा आहे, तरीसुद्धा न्यायालयाने या प्रकरणात १० वर्षांची सक्तमजुरी योग्य ठरवली आहे. हा निर्णय लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये 'स्पर्श देखील बलात्कार मानला जाऊ शकतो' या कायदेशीर व्याख्येला नवा आयाम देणारा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.