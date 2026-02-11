Chandrashekhar Bawankule: ‘मविआ’ने नकारात्मकता सोडून आत्मपरीक्षण करावे; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विरोधकांवर निशाणा!

नागपूर: राज्यातील जनतेने नकारात्मक राजकारणाला नाकारून महायुतीच्या विकासाला कौल दिला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते केवळ टीकेच्या आधारावर मते मागत आहेत, त्यांनी आता तरी नकारात्मकता सोडून आत्मपरीक्षण करावे, अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांवर निशाणा साधला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जिल्हा परिषद निवडणुकीतील यशाबद्दल बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, हे यश विकासाचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना कशा प्रभावी ठरू शकतात, याचा विश्वास जनतेला दिला. ''डबल इंजिन'' सरकार आणि ४८ टक्के जिल्हा नियोजन विकास निधी (डीपीडीसी) च्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांमुळेच जनतेने भाजपला मतदान केले आहे..विरोधकांनी निव्वळ नकारात्मकतेचा मार्ग निवडला आहे, जो जनतेला रुचलेला नाही. भाजपचा पराभव झाला तर आमचा कार्यकर्ता आत्मचिंतन करून पुन्हा कामाला लागतो, मात्र काँग्रेसकडे केवळ टीका करण्याचाच फॉर्म्युला आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीबाबत बावनकुळे म्हणाले, पराभवानंतर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे असते, पण काँग्रेस आता जनतेच्या मूळ मुद्द्यांपासून दूर गेली आहे. त्यांनी आपला अजेंडा विकासावर सेट केला तर त्यांच्यासाठी ते जास्त चांगले ठरेल..काटोल तालुक्यातील १६ योजनाबाह्य रस्त्यांचा विकासकाटोल तालुक्यातील दळणवळणाला गती देण्यासाठी तालुक्यातील ''योजनाबाह्य'' आणि ''अवर्गीकृत'' रस्त्यांचा समावेश आता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ''ग्रामीण मार्ग'' म्हणून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेतून एकूण १६ रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा विकासकामांसाठीचमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौरा हा विकास कामासाठीच आहे. राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प आणि केंद्राकडून मिळणारी मदत या विषयावर चर्चा करण्यासाठी ते दिल्लीला गेले असावेत. तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या राज्यसभेवर गेल्यानंतर सदिच्छा भेट म्हणूनही हा दौरा असू शकतो, असेही बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.