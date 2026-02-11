नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: ‘मविआ’ने नकारात्मकता सोडून आत्मपरीक्षण करावे; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विरोधकांवर निशाणा!

BJP leader Bawankule asks MVA to introspect: महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा महाविकास आघाडीला आत्मपरीक्षणाचा सल्ला
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: राज्यातील जनतेने नकारात्मक राजकारणाला नाकारून महायुतीच्या विकासाला कौल दिला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते केवळ टीकेच्या आधारावर मते मागत आहेत, त्यांनी आता तरी नकारात्मकता सोडून आत्मपरीक्षण करावे, अशा शब्दांत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांवर निशाणा साधला.

