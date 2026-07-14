नागपूर

Nagpur: ३०० कोटींच्या सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला हिरवा कंदील; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कर्करोग निदान-उपचाराला मिळणार गती

Maharashtra Approves ₹300 Crore Cyclotron Project: नागपूर सायक्लोट्रॉन प्रकल्प, कर्करोग उपचार आणि पीईटी-सीटी रेडिओआयसोटोप निर्मितीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 300 कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: कर्करोग निदान आणि उपचार सेवांना बळकटी देणाऱ्या ३०० कोटी रुपयांच्या ३० एमईव्ही हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन फॅसिलिटी प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

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