Nagpur: ३०० कोटींच्या सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला हिरवा कंदील; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कर्करोग निदान-उपचाराला मिळणार गती

नागपूर: कर्करोग निदान आणि उपचार सेवांना बळकटी देणाऱ्या ३०० कोटी रुपयांच्या ३० एमईव्ही हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन फॅसिलिटी प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. .राष्ट्रीय कर्करोग संस्था (एनसीआय), भानसोली (किन्ही) येथे हा अत्याधुनिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीईटी-सीटी तपासणीसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन शक्य होणार आहे..ATM बाहेर पुन्हा रांगा लागणार? रोख पैशांची अडचण वाढणार; मोठ्या संपाची घोषणा, पण कुठे आणि का?.सध्या नागपूरसह विदर्भातील रुग्णांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोप मुंबई, हैदराबाद आणि इतर राज्यांतून आणावे लागतात. या आयसोटोपचे आयुष्य (हाफ-लाईफ) अत्यल्प असल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि उपचारांना विलंब होतो..नवीन सायक्लोट्रॉन प्रकल्पामुळे ही समस्या दूर होऊन कर्करोग निदान, उपचार, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिओफार्मास्युटिकल्स निर्मिती आणि जैववैद्यकीय संशोधनाला चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन झालेल्या महाकेअरमार्फत राबविण्यात येणार आहे..त्यासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. या कंपनीच्या प्रकल्पासाठी ३० हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंन्ही) येथील ३० हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील कर्करोग रुग्णांना अत्याधुनिक आणि वेळेत उपचार उपलब्ध होण्याबरोबरच नागपूर अणुवैद्यकीय संशोधनाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....संचालक मंडळात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी, एम्स, राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, टाटा मेमोरियल, आयआयटी मुंबई, आयआयएम नागपूर आणि भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. उपकंपनी स्थापन होईपर्यंत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्टिअरिंग समिती कार्यरत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.