Nagpur Accident: मंगळवार ठरला अपघातवार; तीन अपघातांमध्ये ४ ठार

नागपूर : शहरातील तीन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये चौघांनी प्राण गमावले. पारडी, वाठोडा आणि हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत या घटना घडल्या. पारडी हद्दीत भरधाव कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. .महादेव दामोधर पिंपळघरे (वय ५१, रा. गुलशननगर, यशोधरानगर) असे मृताचे नाव आहे. ते रविवारी संध्याकाळी ६.३० वाजताच्या सुमारास भंडारा-नागपूर महामार्गावरील हैदराबाद बायपासजवळून जात होते..याच दरम्यान भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरच्या चालकाने त्यांच्या दुचाकीला मागून धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, पिंपळघरे दुचाकीसह काही अंतरापर्यंत फरफटत गेले. अपघातानंतर कंटेनरचालक वाहनासह पसार झाला. जखमी पिंपळघरे यांना मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी कंटेनरचालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्याचा शोध सुरू केला आहे..टिप्परच्या धडकेत टोल बूथचा कर्मचारी ठारअपघाताची तिसरी घटना दिघोरी नाक्यावर घडली. टिप्परचालकाने टोल बूथलाच धडक दिली. त्यामुळे आत झोपलेला कर्मचारी चिरडला गेला. नंदकिशोर महादेव साठे (वय ४२, रा. कारंजा, वर्धा) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते दिघोरी टोल नाक्यावर नाईट इंचार्ज म्हणून कार्यरत होते. मंगळवारी पहाटे ४.२० वाजताच्या सुमारास नंदकिशोर आणि त्यांचा सहकारी विशाल बूथच्या शेजारीच ओट्यावर झोपलेले होते..दिघोरी उड्डाणपुलावरून भरधाव आलेल्या टिप्परच्या चालकाने समोर नाका असतानाही वाहनाची गती कमी केली नाही आणि थेट टोल बूथला धडक दिली. नंदकिशोर टिप्परच्या चाकाखाली चिरडले गेले. घटनेनंतर टिप्परचालक वाहनासह पसार झाला. विशालने इतर कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने नंदकिशोर यांना मेडिकल रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. वाठोडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला जात आहे..कारच्या धडकेत दोघांचा मृत्यूअपघाताची दुसरी घटना हिंगणा हद्दीत घडली. भरधाव कारच्या धडकेत मोटारसायकलस्वार दोन तरुणांचा मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी आहे. रामेश्वर हेमराज लोणगाडगे (वय ३७, रा. रुख्मिणीनगर, हुडकेश्वर) आणि सूरज रमेश राऊत (वय ३२, रा. संजय गांधीनगर, हुडकेश्वर) अशी मृतांची नावे आहेत. जखमी पुनीत परमानंद रामटेके (३७) याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....तिघेही बुटीबोरी एमआयडीसीतील कंपनीत काम करीत होते. नाईट ड्यूटी असल्याने सोमवारी सायंकाळी तिघेही पुनीतच्या मोटारसायकलने कामावर जात होते. गुमगावच्या सिद्धीविनायक शाळेजवळ स्पीड ब्रेकर असल्यामुळे पुनीतने वाहनाची गती कमी केली. त्याचवेळी मागून आलेल्या कारने जोरदार धडक दिली. तिघेही वाहनासह खाली कोसळून गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान सूरज आणि रामेश्वर यांचा मृत्यू झाला. पुनीतवर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी रामेश्वरचा भाऊ मोरेश्वरच्या तक्रारीवरून अज्ञात कार चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..