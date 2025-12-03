नागपूर

Nagpur Accident: मंगळवार ठरला अपघातवार; तीन अपघातांमध्ये ४ ठार

Nagpur News: शहरातील तीन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये चौघांनी प्राण गमावले. पारडी, वाठोडा आणि हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत या घटना घडल्या. पारडी हद्दीत भरधाव कंटेनरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
