दिल्ली-मुंबईच नाही तर नागपूरही प्रदुषणाच्या विळख्यात, शहरात किती आहे AQI?

उपराजधानीतील सर्वाधिक पॉश व स्वच्छ मानला जाणारा सिव्हिल लाइन्स परिसर जानेवारी महिन्यात प्रदूषणाच्या बाबतीत अव्वल ठरला. या परिसरात ३१ पैकी तब्बल ३० दिवस हवा प्रदूषित नोंदली गेली. त्यापैकी २५ दिवस 'मध्यम' तर ९ दिवस 'जास्त प्रदूषित' या श्रेणीत होते, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली..महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, सिव्हिल लाइन्स येथे (ता. २५) जानेवारी रोजी २५५ एक्यूआय नोंदविण्यात आला. हा दिवस महिन्यातील सर्वाधिक प्रदूषित ठरला. याच परिसरात पीएम २.५ या अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण २८ दिवस मर्यादेपेक्षा अधिक आढळून आले. शहरातील इतर भागांमध्येही हवा गुणवत्ता चिंताजनक होती. महाल परिसरात जानेवारीत पाच दिवस 'जास्त प्रदूषित' तर रामनगर येथेही पाच दिवस अशीच स्थिती होती. अंबाझरी परिसरात तब्बल ३० दिवस हवा प्रदूषित नोंदविण्यात आली..Nagpur Violence : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! दोन गटात तुफान राडा, दुकानासह वाहनांची केली जाळपोळ; गुन्हा दाखल.असे होते इतर परिसरातील प्रदूषणमहाल : डिसेंबरमधील ३१ पैकी ३० दिवस हवा प्रदूषित होती. जानेवारीत पाच दिवस 'जास्त प्रदूषित', २५ दिवस 'मध्यम' तर एक दिवस 'समाधानकारक' नोंदला गेला. पीएम २.५ चे प्रमाण ३० दिवस मर्यादेपेक्षा जास्त होते.रामनगर : ३१ पैकी ३१ दिवस हवा प्रदूषित होती. त्यात २६ दिवस 'मध्यम' तर पाच दिवस 'जास्त प्रदूषित' श्रेणीत होते. पीएम २.५ चे जास्त प्रमाण २८ दिवस आढळले.अंबाझरी : ३१ पैकी ३० दिवस हवा प्रदूषित नोंदली गेली. त्यात एक दिवस 'समाधानकारक', २५ दिवस 'मध्यम' तर चार दिवस 'जास्त प्रदूषित' होते. येथेही पीएम २.५ चे प्रमाण २८ दिवस मर्यादेपेक्षा अधिक होते..एकच दिवस एक्यूआय १०० पेक्षा कमीजानेवारी महिन्यात केवळ सहा जानेवारी रोजी शहराचा एक्यूआय १०० पेक्षा कमी नोंदविण्यात आला. त्या दिवशी सिव्हिल लाइन्समध्ये एक्यूआय ९१, महालमध्ये ९७, अंबाझरीमध्ये ९०, तर रामनगर येथे १०० इतका होता..Nagpur News: टीईटीने केली तीन हजारांवर शिक्षकांची कोंडी! अनुकंपाधारकांना पाच वर्षांची अट; अन्यथा सेवा प्रथम नियुक्तीपासून धरणार!.जानेवारी महिन्यातील २०० पेक्षा जास्त एक्यूआय असलेले दिवस१ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २१०२ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २०२, महाल : २३१, रामनगर : २४६३ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २३४, महाल : २३०, रामनगर : २१४४ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २२३, रामनगर : २०५१४ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २१६, रामनगर : २०५१८ जानेवारी महाल एक्यूआय : २००१९ जानेवारी महाल एक्यूआय : २२४२४ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २०१२५ जानेवारी सिव्हिल लाइन्स एक्यूआय : २१६, महाल : २३१, रामनगर : २३०, अंबाझरी : २३५.थंडीचे वातावरण, संथ वाऱ्यांची स्थिती, वाढती वाहनसंख्या, फटाके, कचरा जाळणे, बायोमास बर्निंग तसेच औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे प्रदूषणात वाढ झाली आहे. पीएम २.५ चे वाढलेले प्रमाण हे प्रामुख्याने वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे स्पष्टपणे निर्देश करते. वाढते वायुप्रदूषण श्वसनविकार, हृदयविकार तसेच इतर गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरत असल्याने तातडीने कडक उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे.-प्रा. सुरेश चोपणे, पर्यावरण अभ्यासक