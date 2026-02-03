नागपूर

दिल्ली-मुंबईच नाही तर नागपूरही प्रदुषणाच्या विळख्यात, शहरात किती आहे AQI?

Civil Lines Tops AQI Chart in January : महाल परिसरात जानेवारीत पाच दिवस ‘जास्त प्रदूषित’ तर रामनगर येथेही पाच दिवस अशीच स्थिती होती. अंबाझरी परिसरात तब्बल ३० दिवस हवा प्रदूषित नोंदविण्यात आली.
Shubham Banubakode
उपराजधानीतील सर्वाधिक पॉश व स्वच्छ मानला जाणारा सिव्हिल लाइन्स परिसर जानेवारी महिन्यात प्रदूषणाच्या बाबतीत अव्वल ठरला. या परिसरात ३१ पैकी तब्बल ३० दिवस हवा प्रदूषित नोंदली गेली. त्यापैकी २५ दिवस ‘मध्यम’ तर ९ दिवस ‘जास्त प्रदूषित’ या श्रेणीत होते, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली.

