कोंढाळी, : नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील खापरी शिवारात कलकत्ता ढाब्यासमोर भरधाव स्विफ्ट डिझायर कार अनियंत्रित होऊन दुभाजक ओलांडत विरुद्ध दिशेला गेली. रस्त्यालगत दुचाकीजवळ उभ्या असलेल्या तिघांना कारने ५० ते ७५ मीटरपर्यंत फरफटत नेले. त्यानंतर कार तीन पलट्या घेऊन १५ ते २० फूट खोल खड्ड्यात कोसळली. .या अपघातात देविदास भाऊराव खवंसे (४८, रा. चंदनपर्डी) यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला, तर शामसुंदर सीताराम ढोबाळे (६०, रा. जुनापानी) आणि प्रल्हाद सीताराम गिराळे (५१, रा. वाघोडा, ता. कारंजा घाडगे) गंभीर जखमी झाले..प्राथमिक माहितीनुसार, नागपूरकडून अमरावतीकडे जाणारी एमएच ०१ बीके ५३६१ क्रमांकाची कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने दुभाजक ओलांडून विरुद्ध मार्गावर गेली. एमएच ४० बीयू ६९९३ क्रमांकाच्या दुचाकीजवळ उभ्या असलेल्या तिघांना तिने जोरदार धडक दिली. जखमींना कोंढाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूजा गायकवाड व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी प्राथमिक उपचार केले..कारमधील अनिकेत दिलदार ठाकरे (शांतीनगर, नागपूर), शुभम वाघमारे, शुभम गजभे आणि शंकर पटेल (सर्व नागपूर) हे चौघे किरकोळ जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. कोंढाळी पोलिस व महामार्ग सुरक्षा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. या घटनेने महामार्गावरील वेगमर्यादा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.