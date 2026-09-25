नागपूर

Crime News: कार भंगारात विकल्याने तरुणाची आत्महत्या

Nagpur Crime News : जुनी कार भंगार विकल्याच्या कारणावरून घरात तोडफोड; ३३ वर्षीय अनिकेत गजभियेचा मृत्यू
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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: जुनी कार भंगार विकल्याची माहिती वडिलांनी दिल्यानंतर मुलाचा राग अनावर झाला. त्याने घरातील वस्तूची तोडफोड करून खोलीत ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना बाबा दीपसिंगनगरात बुधवारी (ता. २३) सायंकाळी उघडकीस आली. अनिकेत गजभिये (वय ३३) असे मृताचे नाव आहे

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