नागपूर

Kirit Somaiya: बोगस जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात मनपा गंभीर नाही : किरीट सोमय्या, १७१ प्रमाणपत्रे अद्यापही अप्राप्त

Bangladeshi Birth Certificate Scam: बांगलादेशी नागरिकांना बनावट जन्मप्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकरणाने नागपूरमध्ये खळबळ माजली आहे. ७८३ पैकी १७१ जण अद्याप फरार असल्याचे उघड झाले.
Kirit Somaiya

Kirit Somaiya

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : बांगलादेशी नागरिकांना बोगस जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या प्रकरणाबाबत नागपूर महापालिका प्रशासनाने आवश्यक ते गांभीर्य दाखवले नाही, अशी टीका भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
Kirit Somaiya
bangladesh
scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com