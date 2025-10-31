Kirit Somaiya: बोगस जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात मनपा गंभीर नाही : किरीट सोमय्या, १७१ प्रमाणपत्रे अद्यापही अप्राप्त

नागपूर : बांगलादेशी नागरिकांना बोगस जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र, या प्रकरणाबाबत नागपूर महापालिका प्रशासनाने आवश्यक ते गांभीर्य दाखवले नाही, अशी टीका भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी केली..गुरुवारी सोमय्या यांनी नागपूर मनपा कार्यालयात भेट दिली. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, या घोटाळ्यातील केवळ १७१ प्रमाणपत्रधारकांचा शोध घेणे बाकी आहे. एकूण ७८३ जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती, त्यापैकी ६१२ प्रमाणपत्रे परत मिळाली, पण उरलेली १७१ प्रमाणपत्रे अजूनही परत आली नाहीत..प्रशासनाने या लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती (कुंडली) गोळा करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी मागितला असून त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मनपा प्रशासनाने पुढील कारवाईत टाळाटाळ केली, तर मीच सर्व कागदपत्रे घेऊन पुढाकार घेईन, असा इशारा त्यांनी दिला. नागपूरमध्ये रद्द केलेल्या ७८३ प्रमाणपत्रांपैकी १७१ जण अद्याप सापडले नाही. त्यामुळे त्यांना फरार घोषित करावे, अशी मागणीही सोमय्यांनी केली..फक्त आधार कार्ड पुरेसे नाही!सोमय्या म्हणाले, जन्म प्रमाणपत्र देण्यासाठी फक्त आधार कार्डावर विसंबून चालणार नाही. संबंधित व्यक्तीकडे रुग्णालयाची नोंदवही किंवा जन्मासंबंधी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड जन्माचा पुरावा ठरू शकत नाही. अमरावती विभागात अशाच स्वरूपाचे १८१७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती, त्यापैकी ५०४ प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी अमरावतीत देशातील पहिला एफआयआर नोंदविण्यात आला असून पोलिसांनी या सर्व लाभार्थ्यांचा शोध सुरू केला असल्याचे सोमय्या म्हणाले..Pune Municipal Corporation: महापालिकेची करआकारणी रखडली; समाविष्ट ३२ गावांतील व्यावसायिक, अनधिकृत मिळकतींवरून वाद.एटीएसकडे चौकशी सोपवण्याची मागणीराज्यभरात एकूण २ लाख २४ हजार प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले असून त्यातील ४ हजार अर्ज नाकारण्यात आले. तर ८० हजार प्रमाणपत्रे दिली गेली. अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी इतरच अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रे वितरित केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी राज्य एटीएसकडे सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.