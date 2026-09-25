नागपूर

Nagpur Minor Incident : शाळेतून यायला उशीर का झाला? वडिलांनी विचारल्याने १४ वर्षीय मुलाने इमारतीवरून मारली उडी

Incident Reported at Max Glory Apartment in Beltarodi : नागपूरच्या बेलतरोडी परिसरातील पृथ्वीराजनगरात १४ वर्षीय मुलासोबत दुर्दैवी घटना घडली. शाळेतून घरी परतण्यास उशीर झाल्यानंतर वडिलांनी विचारणा केली होती
Nagpur Minor Incident

Nagpur Minor Incident

esaklal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : शाळेतून घरी परतण्यास उशीर झाल्याने वडिलांनी विचारणा केल्यानंतर १४ वर्षीय मुलाने अपार्टमेंटच्या बाराव्या माळ्याच्या टेरेसवरून उडी घेतल्याची घटना बुधवारी (ता.२३) दुपारी बेलतरोडी परिसरातील पृथ्वीराजनगरात असलेल्या मॅक्स ग्लोरी अपार्टमेंटमध्ये घडली.

गंभीर जखमी झालेल्या मुलाचा उपचारादरम्यान मेडिकल रुग्णालयात मृत्यू झाला. निनाद यतींद्र विश्वकर्मा (वय १४) असे मृत मुलाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निनाद हा अपार्टमेंटच्या ‘ए’ विंगमधील फ्लॅट क्रमांक ६०३ मध्ये राहत होता. तो नववीत शिकत होता.

Nagpur Minor Incident
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त्याचे वडील यतींद्र हे खासगी काम करायचे. बुधवारी (ता.२३) शाळेतून घरी येण्यास त्याला सायंकाळी उशीर झाला. त्यामुळे वडिलांनी त्याला उशीर का झाला, तसेच शाळेची बस आणि बॅग कुठे आहे? अशी विचारणा केली. त्यावेळी निनादने बॅग ‘सी’ विंगमध्ये राहणाऱ्या मित्र घेऊन गेल्याचे सांगितले.

Nagpur Minor Incident
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त्यानंतर काही वेळाने तो इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर गेला. त्याने बाराव्या माळ्याच्या टेरेसवरून खाली उडी घेतली. पार्किंगमध्ये काहीतरी पडल्याचा आवाज वडिलांना आला.

निनादच्या डोक्याला, दोन्ही हातांना आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याला उपचारासाठी मेडिकल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.

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