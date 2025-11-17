Nagpur News:'नागपुरात भाजप वार्ड अध्यक्षाच्या खुनाचे तीव्र पडसाद'; विटाभट्टी चौकात नागरिकांचा रस्ता रोको, कारवाई न झाल्याने संताप..

नागपूर: भारतीय जनता पक्षाचे वार्ड अध्यक्ष सचिन शाहू (वय ३०, रा. शाहू मोहल्ला, यशोधरानगर) यांच्या खुनाच्या घटनेचे तीव्र पडसाद रविवारी (ता.१६) उमटले. नागरिकांनी विटाभट्टी चौकात रास्ता रोको आंदोलन करीत वाहतूक रोखून धरली. वारंवार तक्रार करूनही पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई न केल्याने ही घटना घडल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला. परिसरात तणावाचे वातावरण कायम आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सचिन शाहू शनिवारी केक घेण्यासाठी जात असताना आरोपींनी त्यांचा खून केला. या घटनेपासून नागरिक संतप्त आहेत. रविवारी दुपारी विटाभट्टी चौकात संतप्त जमाव गोळा झाला. जमावाने दोन्ही बाजूची वाहने रोखून धरल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलनकर्त्यांना समजावून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक गुंडांबाबत परिसरातील नागरिकांनी सचिन शाहू यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. यावरून त्यांनी कारवाईसाठी वारंवार आवाज उठविला. यामुळेच गुंडांनी खून करीत त्यांचा आवाज दाबल्याचा आरोप नागरिकांनी यावेळी केला..आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणीमुलाचा पहिला वाढदिवस असल्याने सचिन शाहू केक व अन्य साहित्य खरेदी करण्यासाठी कांजी हाऊस चौकाकडे जात होते. या दरम्यान ही घटना घडली. चौघांनी हा खून केल्याचे परिसरातील सीसीटीव्हीतही दिसले. त्यानंतर पोलिसांनी रात्री दोन मारेकऱ्यांना अटक केली. आणखी दोघांचा शोध सुरू आहे. रास्ता रोको करणाऱ्या नागरिकांनी सर्व आरोपींना तत्काळ अटक करून कठोर कारवाईची मागणी केली. सर्व आरोपींना अटक केल्याशिवाय इथून उठणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला..मुख्यमंत्र्यांचे कारवाईचे आदेशरास्ता रोकोची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त निकेतन कदम आणि भाजप शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी घटनास्थळ गाठत नागरिक आणि कार्यकर्त्यांची समजूत काढली. तिवारी यांनी आंदोलनस्थळावरूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना या प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेऊन योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले. फरार मारेकऱ्यांचा शोध सुरू असल्याचे निकेतन कदम यांनी सांगितले. खून करणाऱ्या आरोपींच्या संपत्तीवरही कारवाई करावी, असे मत दयाशंकर तिवारी यांनी व्यक्त केले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...आरोपीच्या घरावरही धडकशाहू मोहल्ला, वृंदावननगर नासुप्र मैदान येथील आरोपीच्या घरावरही संतप्त जमाव चालून गेला. आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अप्रिय घटना टाळण्यासाठी याभागात चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.