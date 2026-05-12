Engineering Student Killed : धक्कादायक! ऑनलाईन चाकू मागवला अन् 20 वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याचा काढला काटा; भररस्त्यात चाकूने भोसकून केली हत्या

नागपूर : शहरात पुन्हा एकदा खूनाची धक्कादायक घटना घडली आहे. गोकुळपेठ परिसरात 'रागाने का पाहिले' या क्षुल्लक कारणावरून एका २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याची चाकूने भोसकून हत्या (Engineering Student killed in Nagpur) करण्यात आलीये. .तुषार चुटे (रा. दिघोरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी दोन अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. माहितीनुसार, गोकुळपेठ येथील कॉफी हाऊस ते लॉ कॉलेज चौक दरम्यान ही घटना घडली..आरोपींच्या वाहनाचा टायर तुषारच्या जवळून गेल्याने त्यांच्यात आधी ओव्हरटेक करण्यावरून वाद झाला. त्यानंतर तुषारने रागाने पाहिल्याच्या कारणावरून आरोपींनी वाद वाढवला. हा वाद पुढे हाणामारीत बदलला आणि तुषारने एका आरोपीला कानशिलात मारले..या घटनेचा राग मनात धरून आरोपींनी तुषारचा पाठलाग केला. भररस्त्यात त्याला गाठून चाकूने अनेक वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत तुषार रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. जखमी तुषारला तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..ऑनलाईनवरून मागवला होता चाकूतपासात समोर आले की, दोन्ही आरोपी दारूच्या नशेत होते. हत्येसाठी वापरण्यात आलेला चाकू त्यांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून मागवला होता. विशेष म्हणजे, पोलिस पथक परिसरात तैनात असतानाही ही घटना घडल्याने शहरातील सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणी अंबाझरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोन्ही अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.