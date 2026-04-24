१५ मिनिटांचा निष्काळजीपणा अन् ११ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा नाहक जीव गेला; नेमकं काय घडलं? घटना वाचून मन हेलावेल

नागपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. येथे पाण्याने भरलेल्या बादलीत पडून एका ११ महिन्याच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील खापा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'वुड्स प्लाय कंपनी' परिसरात ही घटना घडली. संध्या असं या चिमुकलीचं नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संध्या हिचे कुटुंब मूळचं मध्य प्रदेशातील असून उपजीविकेसाठी ते खापा येथील वुड्स प्लाय कंपनीत मजुरी करतात. घटनेच्या दिवशी सकाळी नेहमीप्रमाणे तिची आई कामावर गेली होती. घरात लहानगी संध्या वडील मंजीत टेकाम यांच्यासोबत होती..दरम्यान, वडील मंजीत काही कामानिमित्त दुसऱ्या खोलीत गेले होते. त्याचवेळी गुडघ्यांवर चालणारी संध्या खेळत-खेळत घरात ठेवलेल्या पाण्याने भरलेल्या बादलीजवळ पोहोचली. खेळताना अचानक तिचा तोल गेला आणि ती बादलीत कोसळली. बादली पूर्ण पाण्याने भरलेली असल्याने ती बाहेर येऊ शकली नाही..दुर्देवी बाब म्हणजे सुमारे १५ ते २० मिनिटे वडिलांना घटनेची कल्पनाही नव्हती. जेव्हा ते परत खोलीत आले, तेव्हा संध्या बादलीत बेशुद्ध अवस्थेत दिसून आली. ते बघून त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्यांनी शेजारच्यांना याची माहिती दिली. तसेच त्यांच्या मदतीने तिला नागपूरयेथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी दिला मृत घोषित केलं..याप्रकरणी आता पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसर शोककळा पसरली आहे.