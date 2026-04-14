Nagpur : राजधानी एक्सप्रेसमधून कोकेनची सुसाट तस्करी! महिलेकडून तब्बल ४ कोटींचं कोकेन जप्त

रेल्वेतून कोकेनची तस्करी करणाऱ्या एका महिला तस्कराकडून सुमारे सव्वाचार कोटी रुपयांचे ८५३ ग्रॅम कोकेन महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) मुंबई क्षेत्रातील नागपूर प्रादेशिक युनिटने जप्त केले. ही कारवाई रविवारी (ता.१२) अजनी रेल्वे स्थानकावर करण्यात आली. या घटनेमुळे नागपूरमार्गे होणाऱ्या अंमली पदार्थ तस्करीच्या हालचालींवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डीआरआयच्या पथकाला २२६९२ क्रमांकाच्या 'हजरत निजामुद्दीन-बंगळुरू एक्सप्रेस'मधून अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने रेल्वेत सापळा रचून संशयितांवर लक्ष ठेवले. दरम्यान, एका महिलेकडे संशयास्पद हालचाल आढळल्याने पथकाने तिची कसून चौकशी सुरू केली..Navi Mumbai: महाराष्ट्रात मोठी ड्रग्ज तस्करी, धागेदोरे पाकिस्तानातून पंजाबमार्गे, ४० आरोपींना अटक; नवी मुंबई पोलिसांची कारवाई.रेल्वे अजनी स्थानकावर पोहोचताच संबंधित महिलेला ताब्यात घेण्यात आले. तिच्या सामानाची तपासणी केली असता दोन शाम्पूच्या बाटल्या सामान्यपेक्षा जास्त वजनाच्या असल्याचे लक्षात आले. संशय वाढल्याने त्या बाटल्या उघडून पाहिल्या असता त्यामध्ये ८५३ ग्रॅम वजनाचे कोकेन लपवून ठेवलेले आढळले. हे कोकेन ५० सीलबंद गोळ्यांच्या स्वरूपात होते. पथकाने तत्काळ ते जप्त करून महिलेला अटक केली..यानंतर 'फिल्ड ड्रग टेस्टिंग किट'द्वारे तपासणी केली असता तो पदार्थ कोकेन असल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपी महिलेविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..CM Devendra Fadnavis: ड्रग्सविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबविणार; देवेंद्र फडणवीस, सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार.दरम्यान, डीआरआयकडून देशभरात अंमली पदार्थांविरोधात कारवाया सुरू असून, यापूर्वी डिसेंबरमध्ये वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे येथे एमडी तयार करणारा कारखाना उद्ध्वस्त करण्यात आला होता. तसेच भिलाई, अमरावती आणि भागेमारी टोल प्लाझा परिसरातही मोठ्या प्रमाणात एमडी जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती.