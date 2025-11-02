Nagpur : कोट्यवधींची बिलं थकीत, हिवाळी अधिवेशनाआधी कंत्राटदारांचं काम बंद आंदोलन

राज्याचं हिवाळी अधिवेशन कुठे घ्यायचं? याचा पेच सध्या निर्माण झाला आहे. नागपुरात कंत्राटदारांच्या काम बंद आंदोलन सुरू आहे. काम पूर्ण केल्यानंतरही ठेकेदारांची थकित बिलं काढली जात नसल्यानं आंदोलन पुकारलं आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जवळपास ९३.९४ कोटींच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागानं जारी केल्या आहेत. मात्र ठेकेदारांकडून थकीत बिलांच्या देयकासाठी काम बंद आंदोलन सुरू केलंय. यामुळे सर्व कामं ठप्प झाली आहेत..हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कंत्राटदारानी थकीत बिल न मिळाल्याने काम बंद आंदोलन सुरू केलं आहे. उपमुख्यमंत्री यांच्या देवगिरी बंगल्यासह, रवी भवन येथील अनेक कॉटेज आणि हैदराबाद हाऊसच्या बॅरेक्स रिकाम्या पडल्या आहेत. अजूनही डागडुजी आणि सौंदर्यकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली नसल्याने एका महिन्यात सर्व कामे पूर्ण करण्याचं आव्हान. कंत्राटदार अनेक दिवसांपासून थकीत बिलान संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारे सरकारकडे आपल्या मागण्या रेटून धरत आहे..आधी गोळ्या झाडल्या, नंतर कोयत्यानं डोक्यात वार; गणेश काळेच्या हत्याकांडाचा CCTV VIDEO VIRAL.बिलांचे निकालीकरण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी घेतलीय. थकीत बिलांचे देयक मिळाले की आम्ही दिवस रात्र एक करून काम पूर्ण करू असंही सरोदे यांनी सांगितलं..सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, काम लवकर सुरू झालं नाही तर ते वेळेत पूर्ण होणं कठीण आहे. एक महिन्यात हे काम पूर्ण करणं अशक्य आहे. १० नोव्हेंबरर्यंत काम सुरू नाही झालं तर नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेणं अवघड आहे. सरकारला याबाबत कळवण्यात येणार आहे. थकीत बिलांच्या देयकासाठी आवश्यक त्या हालचाली केल्या जात असल्याची माहिती ठेकेदारांना सरकारकडून देण्यात आलीय. अर्थमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी फाईल पाठवली असल्याचं त्यांना सांगण्यात आलंय. निधी मंजूर होताच थकीत बिलांचे देयक प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे..हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचं आव्हान आता सरकारसमोर असणार आहे. एका बाजूला कंत्राटदारांचं आंदोलन तर दुसरीकडे एक तरी सत्र नागपुरात घेणं नागपूर करारानुसार बंधनकारक आहे. जर अधिवेशन नागपुरात झालं नाही तर नागपूर कराराचा भंग होण्याचीही शक्यता आङे. यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं कारण सांगत हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेतलं जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.