अमली पदार्थांची टीप दिल्याच्या संशयातून नगरसेवकाच्या घरावर गोळीबार; ७ आरोपी अटकेत, ५० हजारांची घेतली होती ‘सुपारी’

नागपूर : काँग्रेसचे नगरसेवक शुभम मोटघरे यांच्या भांडेवाडी परिसरातील घरावर झालेल्या गोळीबाराचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. मोटघरे यांनी अमली पदार्थांच्या कारवायांबाबत संबंधित यंत्रणांना माहिती दिल्याच्या संशयातून हा हल्ला करण्यात आला असून त्यासाठी ५० हजार रुपयांची सुपारी दिल्याची माहिती पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणात सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एका महिलेसह आणखी चौघांचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. .अंकुश झनक तोमस्कार (वय ३०), अमित मधुकर ठाकरे (वय २२ , दोन्ही रा.समतानगर,आंबाटोली, जरीपटका), ऋषभ ऊर्फ छोट्या विशाल नागदेवे (वय २४, रा. इसासनी), रोमित ऊर्फ पुल्या मुनेश्वर वाहाणे (वय २५, समतानगर), ऋषभ ऊर्फ कांच्या भगवती पैथल (वय ३०,रा. समतानगर, जरीपटका), केतन दुर्गाप्रसाद माटे (वय २४, रा. संत लहानुजीनगर, जरीपटका) आणि कार्तिक बाबुल तोमसकर (वय २४, रा.चंद्रमणीनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर... .भांडेवाडी परिसरात २५ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास एका कार्यक्रमावरून घरी परतल्यानंतर मोटघरे पहिल्या मजल्यावरील घराच्या बाल्कनीत उभे होते. त्याचवेळी मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन तोंडाला कपडा बांधलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घराजवळ थांबून त्यापैकी एकाने गोळी झाडली. गोळी खिडकीची काच फोडून घरात शिरली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही. संपूर्ण प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. याप्रकरणी भांडेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..हल्लेखोरांनी चेहरा झाकलेला असल्याने त्यांची ओळख पटविणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थानिक पोलिस आणि गुन्हे शाखेची मिळून सात पथके तयार करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल तपास, फॉरेन्सिक विश्लेषण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पोलिसांनी हल्लेखोरांचा माग काढला..Nagpur News: ड्रग्ज तस्करांमध्ये ‘गॅंगवार’; वर्चस्वाच्या वादातून महालच्या कोठी रोड परिसरात मध्यरात्री गोळीबार.तपासादरम्यान गुन्हेशाखेच्या युनिट पाचचे पोलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे यांच्या पथकाने दोन आरोपींना गुजरातमधील सुरत येथून, तर अन्य दोन आरोपींना छत्तीसगडमधील राजनांदगाव येथून ताब्यात घेतले. तसेच अलीकडेच कारागृहातून बाहेर आलेल्या गुन्हेगारांचीही माहिती तपासण्यात आली. या प्रकरणात आणखी चार संशयित आरोपी फरार असून, त्यामध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. फरार आरोपींची भूमिका तसेच हल्ल्याच्या कटात त्यांचा नेमका सहभाग काय होता, याचा तपास केला जात आहे..‘पायावर गोळी की काच फोडायची?’पोलिसांच्या तपासात आरोपींमधील काही व्हॉट्सॲप संभाषण हाती लागले आहे. हल्ल्यापूर्वी झालेल्या या संभाषणात ‘पायावर गोळी झाडायची की काच फोडायची?’ अशा आशयाची चर्चा झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. तपासात हल्ल्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाले असून, सुमारे ५० हजार रुपयांची सुपारी देण्यात आल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. मोटघरे यांना केवळ लक्ष्य करणे नव्हे, तर परिसरात दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा हल्ला करण्यात आला होता का, याचाही तपास सुरू आहे..मुख्य आरोपीवर ४६ गुन्हेअटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी ऋषभ ऊर्फ छोट्या विशाल नागदेवे यांच्याविरुद्ध १५ गुन्हे तर इतरांवर तब्बल ४६ गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अन्य आरोपींचीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.