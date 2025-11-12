Nagpur Crime:'स्वतःच्या मुलीला फासावर लटकवलं';आत्महत्येचा रचला बनाव, नागपुरातील नराधम बापाला जन्मठेपची शिक्षा

नागपूर : स्वतःच्या सोळा वर्षीय मुलीला फासावर लटकवत तिच्या आत्महत्येचा बनाव रचणाऱ्या नराधम, निष्ठुर बापाची दुहेरी फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जन्मठेपेमध्ये रूपांतरित केली आहे. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...गुड्डू छोटेलाल रजक (वय ४०, रा. देवीनगर, वांजरा) असे आरोपी बापाचे नाव आहे. खून आणि अत्याचार प्रकरणात गुड्डूला सत्र न्यायालयाने दुहेरी फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. या प्रकरणात न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी निर्णय दिला. गुड्डूविरोधात मृत मुलीच्या मावशीने कळमना ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पहाटे उघडकीस आली होती. .आरोपी गुड्डूच्या पहिल्या पत्नीने २०१६ मध्ये विष पिऊन आत्महत्या केली होती. तिच्यापासून दोन मुली व एक मुलगा आहे. गुड्डूने २०१८ मध्ये दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न केले. गुड्डूचा दुसऱ्या पत्नीच्या संपत्तीवर डोळा होता. हे लक्षात येताच ती गुड्डूला सोडून वेगळी राहू लागली. याच काळात गुड्डूने आपल्या मोठ्या मुलीवर अत्याचार करणे सुरू केले, असा त्याच्यावर आरोप होता..हाप्रकार असाह्य झाल्याने तिने शाळेतील महिलेला याबाबत सांगेल, असा इशारा दिला. भीतीपोटी गुड्डूने मुलीसह संपत्तीच्या हव्यासापोटी पत्नी व मेव्हण्याचा देखील काटा काढण्याचे ठरविले. मुलीला फासावर लटकवले. तिने प्राण सोडल्याची खात्री झाल्यानंतर गुड्डूने घटनेपूर्वी पत्नी व मेव्हण्याविरोधात मुलीकडून लिहून घेतलेली सुसाईड नोट जमिनीवर टाकली. सकाळी मुलीने गळफास घेतल्याचा बोभाटा केला होता. सत्र न्यायालयाने गुड्डूला अत्याचार आणि खुनाच्या आरोपात दुहेरी फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्याला गुड्डूने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने अत्याचाराचा गुन्हा आणि ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली. तर, खुनाच्या गुन्ह्यात ठोठावलेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये रूपांतरित केली. तसेच, इतर कलमातील शिक्षा कायम ठेवत एकूण १ लाख ८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला..मुलीला पाजले होते विषघटनेच्या एक महिन्यापूर्वी देखील गुड्डूने मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप होता. त्यावेळी त्याने तिला औषध म्हणून विष पाजले होते. परंतु, तिचा मृत्यू न झाल्याने मेडीकलमध्ये भरती केले. कट फसल्याने मुलीला सावत्र आई व मामाविरोधात विष पाजल्याची तक्रार देण्यास भाग पाडले. तिने मावशीला याबाबत माहिती दिली आणि गुड्डूचा हेतू उघड झाला होता..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.लहान बहिणीसमोर सोडला जीवगुड्डुने सावत्र आई व मामाला फसविण्याचा बहाणाकरीत ‘तुझ्या गळफासाचे फोटो त्यांना मोबाइलवर पाठवायचे आहे’ असे म्हणत तिच्या मनाची तयारी केली. घटनेच्या मध्यरात्री आरोपीने मृत मुलीसह तिच्या लहान बहिणीला झोपेतून उठविले. ठरल्या प्रमाणे सर्व बनाव रचला. छोट्या मुलीला फोटो काढायला लावले. परंतु, पायाखाली ठेवलेली खुर्ची ओढल्यानंतर मुलीचे पाय जमिनीला टेकले. गुड्डुने पुन्हा दोर कसला अन् स्वतःच्या पोटच्या मुलीला फासावर लटकवले. लहान बहिणीसमोरच तिने प्राण सोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.