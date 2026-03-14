Nagpur Crime : कुख्यात बुकी ‘बोमा’कडून गुंड सुमीत ठाकूरच्या वाढदिवसाचे बॅनर; प्रमुख चौकात झळकले फलक, पोलिसांची कारवाई

नागपूर : गंभीर गुन्ह्यांमुळे चर्चेत असलेल्या सुमित ठाकूरच्या वाढदिवसानिमित्त मध्य नागपुरातील प्रमुख चौकांमध्ये बॅनर झळकल्याने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे हे बॅनर कुख्यात बुकी आणि जुगार अड्डा चालविणारा आशिष ऊर्फ बोमा याच्या नावाने लावण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील गोळीबार चौक, गांधी पुतळा, शहीद चौक तसेच इतर ठिकाणी सुमित ठाकूरच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे मोठे फलक लावण्यात आले होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीचा वाढदिवस अशा पद्धतीने साजरा करण्याचा प्रयत्न झाल्याने नागरिकांमध्येही चर्चा सुरू झाली. या संदर्भातील माहिती मिळताच तहसील पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्ष्नीषक संजय मेंढे यांनी तातडीने पथक पाठवून संबंधित ठिकाणांवरील बॅनर हटवून घेतले..याप्रकरणी आशिष ऊर्फ बोमा आणि सुमित ठाकूर यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मेंढे यांनी दिली. दरम्यान, सुमित ठाकूरवर नागपूर शहरात अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पिस्तूलच्या धाकावर अपहरण व मारहाण, खुनाचा प्रयत्न तसेच दहशत पसरविण्याच्या प्रकरणांमध्ये त्याचे नाव समोर आले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मधील एका अपहरण प्रकरणात त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती..यापूर्वीही अनेकदा चर्चेतयापूर्वीही तो अनेकदा चर्चेत आला आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर साथीदारांसह रॅली काढून सोशल मीडियावर रील व्हायरल केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्याच्यावर सायबर गुन्हा दाखल करून अटक केली होती. अशा पार्श्वभूमीवर शहरातील चौकांमध्ये त्याचे वाढदिवसाचे बॅनर झळकल्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगारीचे प्रदर्शन होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.