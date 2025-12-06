मध्यरात्री वाद अन् प्रेयसीचा प्रियकरावर चाकूने हल्ला! नागपूरमधील 'त्या' तरुणाच्या हत्येचं गुढ अखेर उकललं....

नागपूरमध्ये बालाजी कल्याणे नावाच्या मुलाची हत्या करण्यात आली होती. तसेच त्याची मैत्रीण रती देशमुखदेखील त्याच खोलीत जखमी अवस्थेत आढळून आली होती. दोन दिवसांपूर्वी शहरातील नंदनवन परिसरात हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. या तरुणाची हत्या नेमकी कशी झाली? त्यावेळी नेमकं काय घडलं? असे प्रश्न पोलिसांसह नागरिकांनाही पडले होते. मात्र, आता पोलिसांनी या तरुणाच्या हत्येचं गुड उकललं आहे. प्रेमप्रकरणातून ही हत्या झाल्याची माहिती पुढे आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बालाजी कल्याणे पोलीस भरतीची तयारी करत होता. तर रती देशमुख शिक्षण बीएससीचं शिक्षण घेत आहे. दोघेही नांदेडचे रहिवाशी होते. काही महिन्यांपूर्वी दोघांमधील मैत्री झाली होती. पुढे या मैत्रीचं रूपांतरण प्रेमातही झालं होतं. दोघांची लग्न करण्याचाही निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या कुटुंबाचा लग्नाला विरोध होता. यावरून दोघांमध्ये सातत्याने वाद होत होता..Nagpur Crime: ‘तूम मेरी नही तो किसीकी नही हो सकती’; विवाहितेला धमकी , शरीरसुखाची मागणी, नंदनवन पोलिसांकडून गुन्हा दाखल.अशातच घटनेच्या दिवशीही या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की रतीने धारधार चाकुने बालाजीवर हल्ला केला. त्यामुळे त्याच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊ लागला आणि तिथेच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर घाबरलेल्या रतीने स्वत:च्या शरीरावरही वार करत स्वत:ला जखमी केलं. तसेच बालाजीने आपल्यावर हल्ला केला आणि स्वत: आत्महत्या केली, असा बनाव तिने रचला..Nagpur Crime: उधारीचे पैसे परत न दिल्याने केला खून; कळमन्यातील घटना, एकाला अटक, एक आरोपी फरार.दरम्यान, बालाजीचा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या शरीरावर खोलवर जखमा असल्याचं आढळून आलं. त्यमामुळे ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा संशय पोलिसांना आला. त्यामुळे त्यांनी रतीची कसून चौकशी केली. सुरुवातीला तिने उडवाउडवीची उत्तरं दिली. मात्र, नंतर आपण त्याची हत्या झाल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं. याप्रकरणी आता पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच रतीवर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याने तिला अटक करण्यात आली नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.