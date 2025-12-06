नागपूर

मध्यरात्री वाद अन् प्रेयसीचा प्रियकरावर चाकूने हल्ला! नागपूरमधील 'त्या' तरुणाच्या हत्येचं गुढ अखेर उकललं....

Balaji Kalyane Killing Solved : नागपूर शहरातील नंदनवन परिसरात तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या नेमकी कशी झाली? त्यावेळी नेमकं काय घडलं? असे प्रश्न पोलिसांसह नागरिकांनाही पडले होते. मात्र, आता पोलिसांनी या तरुणाच्या हत्येचं गुड उकललं आहे.
Balaji Kalyane Killing Solved

Balaji Kalyane Killing Solved

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नागपूरमध्ये बालाजी कल्याणे नावाच्या मुलाची हत्या करण्यात आली होती. तसेच त्याची मैत्रीण रती देशमुखदेखील त्याच खोलीत जखमी अवस्थेत आढळून आली होती. दोन दिवसांपूर्वी शहरातील नंदनवन परिसरात हा धक्कादायक प्रकार घडला होता. या तरुणाची हत्या नेमकी कशी झाली? त्यावेळी नेमकं काय घडलं? असे प्रश्न पोलिसांसह नागरिकांनाही पडले होते. मात्र, आता पोलिसांनी या तरुणाच्या हत्येचं गुड उकललं आहे. प्रेमप्रकरणातून ही हत्या झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
nagpur crime
crime in nagpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com