नागपूर

Nagpur Crime : पार्सल देण्याच्या बहाण्याने घरात शिरून चेन स्नॅचिंग; घटना सीसीटीव्हीत कैद; नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Parcel Excuse Chain Snatching Caught on CCTV : ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आणि भीतीच वातावरण निर्माण झालं आहे.
Parcel Excuse Chain Snatching Caught on CCTV

Parcel Excuse Chain Snatching Caught on CCTV

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Woman’s Mangalsutra Snatched in Ajni : नागपूर शहरात भरदिवसा लुटमार, चेन स्नैचिंग आणि मोबाइल हिसकावण्याच्या घटना वाढत आहे. यातच आता अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चक्क भर दिवसा पार्सल देण्याच्या बहाण्याने महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आणि भीतीच वातावरण निर्माण झालं आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Crime News
crime news in marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com