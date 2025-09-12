Nagpur Crime : पार्सल देण्याच्या बहाण्याने घरात शिरून चेन स्नॅचिंग; घटना सीसीटीव्हीत कैद; नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Woman’s Mangalsutra Snatched in Ajni : नागपूर शहरात भरदिवसा लुटमार, चेन स्नैचिंग आणि मोबाइल हिसकावण्याच्या घटना वाढत आहे. यातच आता अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चक्क भर दिवसा पार्सल देण्याच्या बहाण्याने महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आणि भीतीच वातावरण निर्माण झालं आहे..ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अश्विनी मेश्राम असं महिलेच नाव आहे. ती घरी एकटी असताना अज्ञात आरोपी तिच्या घरात पोहोचला. यावेळी त्याने हेल्मेट घालून पार्सल देण्यासाठी आलोय, अशी बतावणी केली..Nagpur Crime: फिरंगी रेस्ट्रोतील हुक्का पार्लरवर छापा; मालकासह नऊ जणांना अटक.दरम्यान, आपल्या मुलीने जेवण पाठवले असावे, असं संबंधित महिलेला वाटलं. त्यामुळे तिने दरवाजा उघडला आणि त्याला आत घेतलं. त्यानंतर तिने आरोपीने दिलेल्या कागदावर सही केली. मात्र, सही करत असतानाच आरोपीने तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचण्याच प्रयत्न केला..यावेळी अश्विनी यांनी आरडाओरड केली. मात्र, शेजारचे लोक येईपर्यंत चोरटा तिथून फरार झाला. त्यामुळे गळ्यातील तीन ग्रॅम सोनेच आरोपीच्या हातात गेले. ते घेऊन त्याने पळ काढला. याप्रकरणी आता अश्विनी मेश्राम यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Crime News : नाशिकमध्ये चोरीचे सोने विक्री करणाऱ्यांना पोलिसांनी केली अटक.महत्त्वाचे म्हणजे हा संपूर्ण घटनाक्रम सीसीटीव्ही आधारे कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रियाही दिली आहे. या घटनेनं परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली असून अशा घटना रोखण्यासाठी कडक पावलं उचलावी, असं मागणी नागरिकांकडून केली जाते आहे. पुढील तपास अजनी पोलीस करत असून आरोपींचा शोध घेतला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.