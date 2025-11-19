नागपूर

Nagpur Burglary : नागपूरमध्येदिवसाढवळ्या घरफोडी; तिघांना पोलिसांनी केली अटक!

Home Theft : सक्करदरा पोलिस ठाण्यांतर्गत घडलेल्या घरफोडीच्या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. आरोपींकडून ३५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि ३.५ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे.
नागपूर : सक्करदरा ठाण्यांतर्गत भर दिवसा घडलेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले. ही कारवाई गुन्हे शाखेच्या घरफोडी विरोधी पथकाने केली. पंचाक्षरी संगय्या स्वामी (वय ३८, रा. हिलपार्क अपार्टमेंट, मोदी परिसर, सोलापूर), सय्यद अली मुन्नू अली (वय ३२, रा. सिद्धार्थनगर, उत्तरप्रदेश) आणि मनोज रामचंद्र दिघे (वय ४१, रा. शिंदे चौक, सोलापूर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत.

