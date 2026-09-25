नागपूर

Nagpur Domestic LPG Cylinder : महाप्रसादासाठी घरगुती सिलिंडरचा वापर; गुन्हा दाखल

Dhantholi Police Take Action Over LPG Cylinder Use : नागपुरातील राजकमल कॉम्प्लेक्समध्ये गणेशोत्सवाच्या महाप्रसादासाठी व्यावसायिक सिलिंडरसोबत घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर केल्याप्रकरणी धंतोली पोलिसांनी कारवाई केली.
Nagpur Domestic LPG Cylinder

Nagpur Domestic LPG Cylinder

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : सार्वजनिक कार्यक्रमात व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर केल्याप्रकरणी धंतोली पोलिसांनी कारवाई केली. राजकमल कॉम्प्लेक्समध्ये गणेशोत्सव महाप्रसादाच्या कार्यक्रमात सुमारे १५० ते २०० नागरिक उपस्थित होते.

प्रदीप दुबे असे कॅटरर्सचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘नॅशनल कम्युनिटी सप्लायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ संस्थेतर्फे महाप्रसादाचे आयोजन केले होते.यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर होत असल्याची माहिती ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी पोलिस व पुरवठा विभागाला दिली.

Nagpur Domestic LPG Cylinder
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त्यानंतर धंतोली पोलिसांनी तपासणी केली असता दोन व्यावसायिक सिलिंडरसह एक घरगुती सिलिंडर व मोठी शेगडी आढळली. सहाय्यक पुरवठा अधिकारी पंकज जळेकर आणि पुरवठा निरीक्षक स्नेहल मांगे यांनी आयोजक व कॅटरर्सविरुद्ध तक्रार दिली.

कॅटरर्स प्रदीप दुबे यांचा त्यात उल्लेख आहे. पोलिस उपनिरीक्षक शुभम बकाल यांनी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कारवाई केली.

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