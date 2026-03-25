Nagpur Diesel Shortage: डिझेल संपण्याच्या भीतीने शहरभर पेट्रोल पंपांवर रांग; दुचाकी, चारचाकी वाहनांमधील गर्दी वाढली

कौस्तुभ चव्हाणनागपूर : दुपारी दोनची उन्हाची वेळ... त्रिमूर्तीनगरातील पेट्रोल पंपावर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची लांबच लांब रांग... भर उन्हात घामाघूम झालेला गोलू शेख हा तरुण... या परिसरातील एका ठिकाणी माल पोहोचविण्यासाठी जात होता..डिझेल संपत असल्याचे सांगून तो मालकांकडून पैसे घेऊन निघाला. रस्त्यात लागणाऱ्या पंपावर डिझेल भरण्यासाठी गेला तर काय रांगच रांग...म्हणून दुसऱ्या पंपावर गेलो तर पूर्वी पेक्षाही अधिक रांग दिसत असल्याचे तो मालकाला सांगत होता..कुणी गॅस देता का गॅस? मुंबईत ४-५ किमीपर्यंत रांगा, पुण्यात पहाटेपासून लोक रांगेत; काळ्याबाजारात एक किलोसाठी ५०० ते ७०० रुपये.डिझेल मिळेल की नाही? अशा स्थितीत असताना आज मालाची डिलिव्हरी कशी करणार, असा तो सांगत असताना त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव अतिशय बोलके होते. फोन ठेवल्यावर तो म्हणाला, आज मैने माल पोहचाया नही तो आज की रोजी जायेगी साहाब... असे म्हणत त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले..गोली पुढे म्हणाला, मेरा रोजचा काम है मालिक का सामान लेना आणि ग्राहको को पोहचाना आज डिझेल खत्म होणे की कगार पे है. डिझेल किल्लत होने जानकारी मिलने के वजह से मै पंप पर आया हू. सही मे बहुत बडी लाइन लगी है. कैसा करे कुछ समझ मे नही आ रहा..Sangamner fuel Shortage: संगमनेरमध्ये इंधन भरण्यासाठी दुचाकींच्या रांगा; दर वाढण्याची भीती? अनेक पंपांचा साठा संपला!.अनेकांनी एक ते दोन तास रांगेत उभे राहून पेट्रोल भरले. काहींनी तर कार्यालयातून अर्ध्या दिवसाची सुटी घेऊन पेट्रोल भरण्यासाठी धाव घेतली. दरम्यान, गर्दीमुळे सामान व खाद्यपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या 'गीग' कामगारांचे मोठे नुकसान झाले. या गोंधळात काहींना पेट्रोल मिळाले, तर काहींना विना पेट्रोल घरी परतावे लागले.