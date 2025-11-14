Cyber Scam: ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये गमावले दोन कोटी; निवृत्त बँक व्यवस्थापक आणि पत्रकारांचे वडील फसले

नागपूर : दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) अधिकारी असल्याचे भासवून सायबर चोरट्यांनी निवृत्त बँक व्यवस्थापकासह एका पत्रकाराच्या वडिलांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून दोन कोटी रुपयांनी गंडविले. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या घटनेत शेतकरी असलेले पत्रकाराचे वडील हे झारखंडला असताना २७ ऑक्टोबरला त्यांना व्हॉट्सॲपवरून कॉल आला. त्यांना दहशतवादी विरोधी पथकाचे (एटीएस) अधिकारी बोलत असल्याची बतावणी करून त्यांच्या बॅंक खात्यातून मोठ्या प्रमाणात अवैध पैशांचे व्यवहार झाल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय तपासात ते व्यवहार नार्कोटिक्स आणि दहशतवाद्यांच्या खात्यात झाल्याचे सांगून त्यांना व्हिडीओ कॉलवर येण्यास सांगितले..काही वेळात मुंबई पोलिस विभागातून त्यांच्या मोबाईलवर व्हिडीओ कॉल आला. २८ तारखेपासून ते डिजिटल अरेस्टमध्ये होते. यादरम्यान सुरुवातीला त्यांनी २५ लाख, त्यानंतर ७ लाख असे ३२ लाख रुपये दिले. त्यानंतर ते नागपुरात बर्डी येथील घरी आल्यावर त्यांना पुन्हा कॉल करून डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले..११ नोव्हेंबरपर्यंत ते डिजिटल अरेस्टमध्ये असताना त्यांनी भीतीपोटी १ कोटी ५० लाख रुपये विविध खात्यांवर पाठविले. त्यानंतर सायबर चोरट्यांनी त्यांना पुन्हा पैसे मागितले असता त्यांनी मुलाकडे पैशासाठी विचारणा केली. त्याने वडिलांना विचारले असता गुन्हेगारांचे बिंग फुटले. त्यावरून त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेत बुधवारी (ता.१२) तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून लगेच सायबर चोरट्याच्या खात्यातील २५ लाख रुपये गोठविले..धमकी देत पन्नास लाख लुटलेयाशिवाय दुसऱ्या घटनेमध्ये ५८ वर्षीय निवृत्त बँक व्यवस्थापकाला सहा दिवसांपूर्वी विनिता शर्मा आणि प्रेमकुमार गौतम अशी ओळख सांगणाऱ्या दोन व्यक्तींचे फोन आले. यावेळी दहशतवादी विरोधी पथकामधून (एटीएस) अधिकारी असल्याचे सांगून त्यांनी त्याला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नाव आले असल्याचे सांगून केव्हाही अटक करण्यात येईल, अशी धमकी दिली..Cyber Crime: फसवणुकीचे ऑनलाइन जाळे! बनावट वेबसाइटचा सुळसुळाट; पोलिसांनी दिली महत्वाची माहिती.यासाठी त्यांनी व्हॉट्सॲपद्वारे बनावट तपास कागदपत्रेही पाठविले. तसेच त्यांना धमकाविण्यासाठी व्हिडीओ कॉल केले. सायबर चोरट्यांनी ही बाब कोणालाही सांगू नये, अशी धमकी दिली. तसेच कायदेशीर अडचणीच्या भीतीने पीडिताने गुन्हेगारांनी दिलेल्या बँक खात्यांमध्ये अनेक हप्त्यांमध्ये ५५.२० लाख वळते केले. कुटुंबाकडून पैशाची मागणी केल्यावर ही बाब समोर आली. कुटुबाच्या सदस्याने सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली. गुन्हा दाखल करून चोरट्यांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.