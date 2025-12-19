नागपूरमध्ये डॉक्टरला हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, दोन कोटींची मागितली खंडणी, सात जणांना अटक; गुन्हे शाखेने कसा रचना सापळा?

तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या ६२ वर्षीय डॉक्टरला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून त्यांना दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागून पावणे दोन लाख रुपये उकळणाऱ्या सात जणांना गुन्हेशाखा आणि खंडणी विरोधी पथकाने अटक केली. याशिवाय चार महिला अशा अकरा जणांविरोधात तहसील ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..अश्विन विनोद धनविजय (वय ३९, रा.अजनी), नितीन सुखदेव कांबळे (वय ३८, रा. अजनी), कुणाल प्रकाश पुरी (वय ४२, रा. अजनी), रितेश ऊर्फ पप्पु मनोहर दुरूगकर (वय ४१, रा. हुडकेश्वर), आशिष मधुकर कावडे (वय ३६, रा. गोंदीया), अविनाश हेमराज साखरे (वय ३५, रा. गोंदीया), रविकांत कांबळे (रा. नागपूर) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..Crime: मेव्हणीनं दाजीला तिची समस्या सांगितली; नंतर दोघांनी भयंकर कट रचला अन् एकाचा जीव गेला, काय घडलं?.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रितेश हा प्रॉपर्टी डिलर असून त्याने अश्विन, नितीन, कुणाल यांच्यासोबत योजना तयार केली. त्यात चार साथीदारांची मदत घेतली. त्यातून अश्विनसह त्याच्या साथीदारांनी चार महिलांच्या मदतीने तहसील हद्दीत राहणाऱ्या ६२ वर्षीय डॉक्टरला ५ सप्टेंबर २०२५ पासून हनीट्रॅपमध्ये अडकविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याचे महिलांसोबत असलेले अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो काढून त्यांना ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. त्यातून वृद्धाने सुरुवातीला आशिष आणि अविनाश यांना १ लाख ७८ हजार दिले. हे पेमेंट त्यांनी ऑनलाइन स्वरुपात दिले. मात्र, त्यानंतर सातही जणांनी त्यांना दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यास सुरुवात केली..याशिवाय ती न दिल्यास त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. मात्र, इतके पैसे नसल्याने वृद्धाने त्यांना नकार दिला. याबाबत त्यांनी गुन्हेशाखेचे सहाय्यक आयुक्त अभिजित पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर पोलिसांनी त्यांना कारवाई करण्याचे आश्वासित केले. त्यावरून तडजोड करून त्यांनी आरोपींना ६० लाख रुपये देण्याचे सांगितले. त्यावरून अश्विन धनविजय आणि कुणाल पुरी यांनी त्यांना १८ तारखेला पैसे घेऊन त्यांना तहसीलमधील एका हॉटेलमध्ये पैसे घेऊन बोलाविले. यावेळी पोलिसांनी सापळा रचला..Crime News : मोफत पाणीपुरी देण्याची मागणी, नकार देताच चाकूने हल्ला; पाणीपुरी विक्रेत्याचा जागीच मृत्यू.यावेळी डॉक्टरने ३ लाख रुपये देऊ केल्यावर त्यांनी संपूर्ण ६० लाख रुपये देण्याची मागणी केली असता, पोलिसांनी त्यांना अटक केली. यावेळी त्यांच्या संभाषणाची तपासणी केल्यावर पोलिसांनी सात जणांना अटक केली. याशिवाय ११ जणांविरोधात तहसील पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत अटक केली. त्यांना तहसील पोलिसांच्या हवाली केले. त्यांच्याकडून दीड हजार रुपये रोख आणि मोबाइल असा १ लाख ५६ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.