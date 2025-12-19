नागपूर

नागपूरमध्ये डॉक्टरला हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न, दोन कोटींची मागितली खंडणी, सात जणांना अटक; गुन्हे शाखेने कसा रचना सापळा?

Nagpur Doctor Honeytrap Case : दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागून पावणे दोन लाख रुपये उकळणाऱ्या सात जणांना गुन्हेशाखा आणि खंडणी विरोधी पथकाने अटक केली. नागपूरमध्ये हा प्रकार घडला आहे.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या ६२ वर्षीय डॉक्टरला हनीट्रॅपमध्ये अडकवून त्यांना दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागून पावणे दोन लाख रुपये उकळणाऱ्या सात जणांना गुन्हेशाखा आणि खंडणी विरोधी पथकाने अटक केली. याशिवाय चार महिला अशा अकरा जणांविरोधात तहसील ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Nagpur
crime
crime news in marathi

