Nagpur News: पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले गांजा तस्करांचे रॅकेट;हैदराबाद ते मुंबई कनेक्शन ; ४ किलो गांजा जप्त

नागपूर: गुन्हेशाखा युनिट क्रमांक ४ ने 'थंडर स्ट्राईक' मोहिमेंतर्गत सक्करदरा परिसरातील आशीर्वादनगर येथे छापा टाकून गांजा तस्करी करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केली असून त्यांच्या ताब्यातून ४ किलोहून अधिक गांजा जप्त केला आहे. .जप्त करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाची किंमत एक लाख रुपयांहून अधिक असल्याची माहिती आहे. याशिवाय मोबाईल फोन, रोकड आणि विक्रीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्यही जप्त करण्यात आले..तपासादरम्यान अटक करण्यात आलेले आरोपी नागपूरचे नसून हैदराबाद व मुंबईशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा गुन्हा केवळ स्थानिक स्वरूपाचा नसून आंतरराज्यीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या गांजा पुरवठा साखळीचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..आरोपी नागपूरमध्ये गांजा खरेदी करून तो तेलंगणात नेण्याच्या तयारीत होते. मात्र, पोलिसांनी वेळेवर कारवाई करत त्यांचा डाव उधळून लावला..अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये मोहम्मद समीर मोहम्मद बजीरुद्दीन, शेख मोहम्मद शेख अब्दुल आणि मोहम्मद अकबर बाबा यांचा सहभाग आहे. तर मोहम्मद जहाँगीर बाबा मोहम्मद कादर आणि अज्जू हे आरोपी फरार आहेत.