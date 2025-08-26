Nagpur Fake Shalarth ID Scam
नागपूर

Nagpur Fake Shalarth ID Scam: ६८० शिक्षकांवर अटकेची टांगती तलवार; शालार्थ घोटाळा, बनावट आयडी तयार केल्याचे उघड

Nagpur News: नागपूर विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यात १,०८० आयडी तपासले असता ६८० शिक्षकांचे आयडी बनावट असल्याची माहिती समोर आली आहे. सायबर पोलिसांनी या सर्वांवर अटक करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
नागपूर: बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सायबर पोलिसांकडून आतापर्यंत तपासलेल्या १ हजार ८० आयडीमधून ६८० शिक्षकांच्या आयडी बोगस असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्वच बोगस शिक्षकांना पोलिसांकडून अटक करण्यात येणार असल्याचे संकेत एसआयटीकडून मिळाले असून शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

education
teacher
scam
teacher arrests Nagpur
cyber police investigation
