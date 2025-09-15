नापिकी, भावही नाही अन् कर्जाचं ओझं वाढलं, शेतकरी दाम्पत्यानं घेतला विषाचा घोट; पतीचा मृत्यू, पत्नीची मृत्यूशी झुंज

नागपूर: नागपूरमध्ये नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून वृद्ध दाम्पत्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. यात वृद्धाचा मृत्यू झालाय, तर त्यांच्या पत्नीची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. नरखेड तालुक्यात ही घटना घडलीय. सततची नापिकी, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर अन् शेतमालाला भाव मिळत नसल्यानं वृद्ध दाम्पत्य खचून गेलं होतं. ७० वर्षीय वृ्द्ध शेतकऱ्यानं पत्नीसह विषारी औषध प्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. तर पत्नीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नरखेड तालुक्यात नामदेव किसन बरडे हे पत्नी लता बरडे यांच्यासोबत राहत होते. त्यांनी किटकनाशक प्राशन करून जीवन संपवण्याचा प्रयत्न केला. कुटुंबिय आणि शेजाऱ्यांना जेव्हा हा प्रकार लक्षात आला तेव्हा दोघांनाही तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आलं. पण उपचारावेळी नामदेव बरडे यांचा मृत्यू झाला. त्यांची पत्नी लता यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते..कसलं व्यसन नाही, तंदुरुस्त अन् आनंदी आयुष्य; तब्येत बरी नाही मेसेज केल्यानंतर १० मिनिटात सहकाऱ्याचं निधन, बॉसला धक्का.बरडे दाम्पत्यावर बँकेसह काही बचत गटांचे कर्ज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या नापिकीमुळे शेतीतून पुरेसं उत्पन्न मिळतं नव्हतं. याशिवाय जे पिकायचं त्याला योग्य भावही मिळत नव्हता. यामुळे कर्जाची परतफेड कशी करायची याचीच चिंता त्यांना होती. आर्थिक संकटात सापडलेल्या वृद्ध दाम्पत्यानं शेवटी टोकाचं पाऊल उचललं..नरखेडा तालुक्यात गेल्या ३ महिन्यातली ही तिसरी शेतकरी आत्महत्या आहे. शेतमालाला भाव नाही, सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतकरी आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. बरडे दाम्पत्याच्या आत्महत्या प्रकरणी पोलिसात नोंद झाली असून अधिक तपास केला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.