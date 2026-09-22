Nagpur Farmer Companies Fraud : शेतकरी कंपन्यांना सव्वा कोटीचा गंडा ; माल घेतला, धनादेश वटलेच नाहीत; गुन्हेशाखेकडे तक्रार, ‘आत्मा’ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

नागपूर : खरेदी केलेल्या शेतमालाचा मोबदला न देता शेतकरी कंपन्यांची सव्वा कोटीने फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. फसवणूक करणाऱ्या कंपनीविरोधात आर्थिक गुन्हेशाखेकडे तक्रार करण्यात आली असून, थकीत रक्कम मिळवून देण्यासाठी ‘आत्मा’ ने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे..गावपातळीवर शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकरी कंपन्यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले आहेत. मात्र, विपणन साखळी पुरेशी नसल्याने तयार मालाची विक्री आव्हानात्मक ठरली आहे. याचाच फायदा घेत नागपुरातील खासगी कंपनीने विविध शेतकरी कंपन्यांकडून मूल्यवर्धित शेतमाल खरेदी केला, संबंधित रकमेचे धनादेशही दिले..Vidarbha Rain Forecast : विदर्भात पावसाचा जोर वाढणार ; चक्रीवादळाचा प्रभाव, २४ सप्टेंबरनंतर मुसळधारेची शक्यता.मात्र, कंपनीच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने ते वटले नाहीत. संबंधित कंपनीकडे नागपूरसह चंद्रपूर जिल्ह्यातील सात ते आठ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची मिळून सुमारे सव्वा कोटीची रक्कम थकबाकी असल्याची माहिती आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाईसाठी आर्थिक गुन्हेशाखेकडे रितसर तक्रार करण्यात आली. .मात्र, त्याची अद्याप दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. शेतकरी कंपन्यांची अस्वस्थता लक्षात घेता आत्माच्या प्रकल्प संचालक डॉ. अर्चना कडू यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन संबंधित कंपन्यांची थकबाकी मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना योग्य निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.."नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या तक्रारीनुसार त्यांची ७३ लाख रुपयांनी फसवणूक झाली. याप्रकरणात कारवाईसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला आहे."- अर्चना कडू, संचालक, आत्मा प्रकल्प, नागपूर.FDA Action: 'सुलेमान मिठाईवाला'वर बडगा! मुंबईतील १० आस्थापनांचे परवाने एफडीएकडून निलंबित .या कंपन्यांची फसवणूककान्होलीबारा शेतकरी उत्पादक कंपनी, हिंगणा : ४४ लाख ३३ हजार ७४० रुपयेकन्हान ॲग्रो व्हिजन, पारशिवनी : ६ लाख ९६ हजार ४०८ रुपयेअर्बन रूरल ॲग्रो फ्लाय, कुही : ५ लाख २४ हजार ४२५ रुपयेश्रीकृष्ण ॲग्रो, कळमेश्वर : ३ लाख ४ हजार रुपयेशंकर ढगे, रामटेक : १५ लाख २२ हजार ३१५ रुपयेकृषी स्वराज शेतकरी उत्पादक कंपनी, राजुरा, चंद्रपूर : ५ लाख ६० हजार ३१९ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.