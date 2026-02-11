Nagpur News : सराफाची २४ लाखांची फसवणूक, बॅंकेत सोने तारण ठेवण्याचा बहाणा; खोटे सोने देत घातला गंडा

नागपूर : बॅंकेत सोने तारण ठेवल्याचा बहाणा करीत, नातेवाईकाकडून २४ लाख रुपये घेऊन सराफा व्यापाऱ्याला खोटे दागिने देत फसवणूक केली. याप्रकरणी प्रणय दिनकरराव येरपुडे (वय २६, रा. संघ बिल्डिंगजवळ, कोतवाली) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून याप्रकरणी बेलतरोडी पोलिसांना दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली..अक्षय संजय डोरले (वय २५, रा. हिलटॉप, ऑटो स्टॅंडजवळ, अंबाझरी) आणि गौरव गोडोंडे (वय २७, रा. गोकुळ पेठ, रामनगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय हा प्रणयचा नातेवाईक असल्याने त्याचे प्रणयच्या दुकानात येणे-जाणे होते. यावरून त्याने ४ फेब्रुवारीला प्रणयला फोन करून पैशाची आवश्यकता असल्याची माहिती दिली. तसेच मनिषनगर येथील आयसीआयसीआय बँकेत ५०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने गोल्ड लोनवर गहाण असल्याचे सांगितले. .पैशांची गरज असल्याने ते दागिने सोडवून विकायचे असल्याचे सांगत त्याने २४ लाख रुपयांची मागणी केली. दागिने तपासल्यानंतरच रक्कम देऊ, असे प्रणयने स्पष्ट केले. दोन दिवसांनी अक्षयने सायंकाळी ५ वाजताच्या सुमारास बॅंकेजवळ बोलाविले. त्यानंतर त्याने साथीदार गौरव गोडोंडे (रा. गोकुळ पेठ, रामनगर) याच्या संगनमताने प्रणयकडून २४ लाख रुपये घेतले..याशिवाय त्याला खात्याची बनावट पावती देत, प्लास्टिक कॅरीबॅगमध्ये ५१६ ग्रॅम सोने देत, निघून गेला. यानंतर दुकानात आल्यावर प्रणयने दागिने तपासले असता ते खोटे असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अक्षयने फसवणूक केल्याचे निदर्शनास येताच, याप्रकरणी त्यांनी बेलतरोडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी फसवणूक आणि विविध कलमांसह गुन्हा दाखल करीत, दोन्ही आरोपीला अटक केली. त्यांना न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलिस कोठडीत रवानगी केली. याप्रकरणी पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.