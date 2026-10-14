नागपूर

Nagpur Graduate Constituency; पदवीधरच्या रणात भाजप-काँग्रेस आमनेसामने ; पदवीधरच्या रणात भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

Nagpur Graduate Constituency, Abhijit Wanjari, Sudhakar Kohale: नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत माजी आमदार अनिल सोले यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने काँग्रेसचे अभिजित वंजारी आणि भाजपचे सुधाकर कोहळे यांच्यात थेट लढत होणार आहे
Abhijit Wanjari of Congress and Sudhakar Kohale of BJP are set for a direct contest in the Nagpur Division Graduate Constituency election following Anil Sole's withdrawal.

Abhijit Wanjari of Congress and Sudhakar Kohale of BJP are set for a direct contest in the Nagpur Division Graduate Constituency election following Anil Sole's withdrawal.

esakal

राजेश रामपूरकर :सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या रिंगणातून माजी आमदार अनिल सोले यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने लढतीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे विद्यमान आमदार ॲड. अभिजित वंजारी आणि भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्यातच थेट सामना रंगणार आहे.

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