Nagpur Graduate Constituency; पदवीधरच्या रणात भाजप-काँग्रेस आमनेसामने ; पदवीधरच्या रणात भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

नागपूर: विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या रिंगणातून माजी आमदार अनिल सोले यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने लढतीचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे विद्यमान आमदार ॲड. अभिजित वंजारी आणि भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्यातच थेट सामना रंगणार आहे. .मागील निवडणुकीतील धक्कादायक पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी भाजपने यावेळी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि आक्रमक रणनीती आखून संपूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. महसूल व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः या निवडणुकीच्या नियोजनाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. आमदार प्रवीण दटके यांच्याकडे निवडणूक प्रमुखपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. पक्षातील नाराजी दूर करत ताकद वाढवण्यासाठी माजी आमदार संदीप जोशी आणि आमदार संजय भेंडे यांची सह-प्रभारी,सुधीर दिवे व गिरीश देशमुख निवडणूक सह-प्रमुख बनविण्यात आले आहे. राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि आमदार परिणय फुके यांच्यावरही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवून भाजपने विभागातील सहाही जिल्ह्यांत तगडी संघटन यंत्रणा उभी केली आहे..ही लढत दोन्ही पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. मागील निवडणुकीत संदीप जोशी यांचा पराभव करून ॲड. अभिजित वंजारी यांनी भाजपच्या पारंपरिक मतदारसंघ काबीज केला होता. या पराभवाचे उट्टे काढण्याचा भाजपचा निर्धार असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुकीत विशेष लक्ष घातले आहे. त्यांनी अनिल सोले यांची मनधरणी करीत त्यांना उमेदवारी मागे घेण्यात यश आले आहे. कुणी किती मतदारांची नोंदणी केली आणि किती मतदार प्रत्यक्षात मतदान करतील यावरच जय-पराजयाचे गणित अवलंबून राहणार आहे..काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्धकाँग्रेसचे उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आघाडी घेतली आहे. पदवीधर बेरोजगारांना दरमहा ५ हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा डाव त्यांनी टाकलाय. या थेट आव्हानानंतर आता भाजप कोणता जाहीरनामा आणून मतदारांना आकर्षित करणार, याकडे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.