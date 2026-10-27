Nagpur Election: रात्री १० नंतरच हाती येणार निकाल!;आज मानकापूरच्या क्रीडा संकुलात होणार पदवीधरची मतमोजणी

नागपूर, : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मदमोजणी मंगळवारी मानकापूरच्या विभागीय क्रीडा संकुलात सकाळी ८ वाजतापासून सुरू होणार आहे. या निवडणुकीत ३८ उमेदवार असून मुख्य लढत अॅड. अभिजित वंजारी आणि सुधाकर कोहळे यांच्यात होत आहे..सहा जिल्ह्यांतील ४४५ मतदान केंद्रांवर एकूण १ लाख ६५ हजार ६७२ मतदारांनी मतदान केले. प्रत्येक टेबलवर एकावेळी सुमारे एक हजार मतपत्रिकांची मोजणी होईल. त्यामुळे मतदानाच्या एकूण संख्येनुसार पाच ते सहा फेऱ्यांत मतमोजणी पूर्ण होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण प्रक्रिया रात्री १० वाजतापर्यंत किंवा त्यानंतरही सुरू राहू शकते.या निवडणुकीत प्रथम पसंतीच्या मतांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पुढील पसंतीक्रमांनुसार मतमोजणी होईल. मतमोजणीच्या ठिकाणी पोलिसांचा कडक बंदोबस्तही प्रशासनाकडून तैनात करण्यात आला आहे. सोमवारी मतमोजणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक निरीक्षक डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी यापूर्वीच मानकापूर स्टेडियम येथील मतमोजणी केंद्राची पाहणी केली..कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणमतमोजणी प्रक्रियेसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दुसरे प्रशिक्षण सोमवारी मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल येथे झाले. निवडणूक निरीक्षक डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. नियमांचे काटेकोर पालन करणे, प्रत्येक टप्प्यावर अचूकता राखणे आणि जबाबदारीने कामकाज पार पाडणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..८८ टेबलवर होणार मतमोजणी विभागीय क्रीडा संकुल येथे ८८ टेबलवर मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणीच्या प्राथमिक टप्प्यात पोस्टल बॅलेट पेटीतील मतपत्रिका बाहेर काढून डिक्लेरेशन आणि पोस्टल बॅलेट वेगवेगळे केले जातील. डिक्लेरेशन नसलेले, फाटलेले किंवा संशयास्पद वाटणाऱ्या बॅलेट स्वतंत्र पेटीत ठेवण्यात येतील. त्यांची तपासणी करून सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी निर्णय घेतील. निवडणुकीत ३८ उमेदवार असल्याने प्रत्येकासाठी स्वतंत्र पेटी आणि संशयास्पद मतपत्रिकांसाठी एक स्वतंत्र पेटी, अशा एकूण ३९ पेट्या असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.