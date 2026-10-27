गुलाल आपलाच! मतमोजणी सुरू होताच कराळे मास्तरांनी व्यक्त केला विजयाचा विश्वास; म्हणाले, ४०-४५ हजार मते मिळतील

राज्यात विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून उतरलेल्या नितेश कराळे मास्तरांनी गुलाल आपलाच असं म्हणत विजयाचा विश्वास व्यक्त केलाय. पहिल्या फेरीत आपल्याला ४० ते ४५ हजार मते मिळतील आणि दुसऱ्या फेरीत विजय होईल, असा दावा त्यांनी मतमोजणी सुरू होताच केलाय. या निवडणुकीचा निकाल अनपेक्षित आणि ऐतिहासिक असेल, असंही कराळे मास्तर म्हणाले..निवडणुकीतील प्रमुख उमेदवारांबाबत बोलताना कराळे मास्तर यांनी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांवर टीका केली. भाजपविरोधात लोकांमध्ये रोष असल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपचे उमेदवार देवाभाऊंच्या पलीकडे जाऊन बोलू शकत नाहीत असा टोला लगावला. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या उमेदवाराने मागील सहा वर्षांत कामं केली नसल्याने पदवीधर मतदार त्यांच्यावर नाराज असल्याचं कराळे मास्तर यांनी म्हटलं. त्यामुळे या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांऐवजी मतदार आपल्याला संधी देतील असं कराळे मास्तर म्हणाले..शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्याला हटवलं, मतमोजणीच्या आधी भाजपच्या बंडखोर नेत्याने केलेली IAS विरोधात तक्रार.दरम्यान, नितेश कराळे मास्तर यांच्यावर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पक्षाच्या भूमिकेविरोधात बंडखोरी करून निवडणूक लढवल्याने हकालपट्टी केली आहे. पक्षातून कारवाई झाल्यानंतरही कराळे मास्तर यांनी निवडणुकीतील विजयाबाबत आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे. या मतदारसंघात ६४.८२ टक्के मतदान झालं असून सहा जिल्ह्यांतील ४४५ मतदान केंद्रांवर एकूण १ लाख ६५ हजार ६७२ मतदारांनी मतदान केलं आहे..नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी शुक्रवारी २३ तारखेला मतदान झालं. नागपुरातील मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू झालीय. या निवडणुकीत भाजपचे सुधाकर कोहळे, काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी आणि अपक्ष नितेश कराळे यांच्यासह ३८ उमेदवार रिंगणात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.