नागपूर

नागपुरात भाजपला धक्का! पदवीधर निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी, काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी विजयी

Nagpur Graduate MLC Result: नागपूर पदवीधर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत पहिल्या पसंतीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक असलेला ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही.
Nagpur Graduate MLC Result

Nagpur Graduate MLC Result

Esakal

सूरज यादव
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नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला. अभिजीत वंजारी यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मिळून एकूण ६७ हजार २३१ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे सुधाकर कोहळे यांना ६३ हजार ९६० मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी वंजारी यांना विजयाचे प्रमाणपत्र दिले.

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