नागपुरात भाजपला धक्का! पदवीधर निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी, काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी विजयी

नागपूर विभाग विधान परिषद पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला. अभिजीत वंजारी यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मिळून एकूण ६७ हजार २३१ मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे सुधाकर कोहळे यांना ६३ हजार ९६० मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी वंजारी यांना विजयाचे प्रमाणपत्र दिले..नागपूरच्या मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी आठ वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली. ८४ टेबलवर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू होती. तब्बल ४१ तासांहून अधिक काळ ही मतमोजणी सुरू राहिली. यावेळी निवडणूक निरीक्षक डॉ. हर्षदीप कांबळे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि मतमोजणीसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..पुणे पदवीधरमध्ये हर्षदा देशमुख आघाडीवर, तर शिक्षक मतदारसंघात विद्यमान आमदारांना धक्का; कुणाला किती मतं?.पहिल्या पसंतीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक असलेला ७५ हजार ४३८ मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेनुसार दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची बाद फेरी घेण्यात आली..पहिल्या पसंतीच्या दोन फेऱ्यांमध्ये एकूण १ लाख ६५ हजार ९०६ मतांपैकी १५ हजार ३२ मते अवैध ठरली. त्यामुळे १ लाख ५० हजार ८७४ मते वैध ठरली. त्यानंतर दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची बाद फेरी घेण्यात आली. मात्र, या फेरीतही कोणत्याही उमेदवाराला निर्धारित कोटा पूर्ण करता आला नाही. अखेर पहिली आणि दुसरी पसंती मिळून सर्वाधिक ६७ हजार २३१ मते मिळवणाऱ्या अभिजीत वंजारी यांना विजयी घोषित करण्यात आले..भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. २९ सप्टेंबरला अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. २३ ऑक्टोबरला सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान झाले. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी सुरू झाली आणि ४१ तासांनंतर प्रक्रिया पूर्ण झाली. निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.