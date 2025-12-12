नागपूर मनपाच्या 'आपली बस'वर अज्ञातांचा हल्ला; दगडफेक करत फोडल्या बसच्या काचा, सरकारविरोधात घोषणाबाजी...

हलबा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी समाजाकडून करण्यात आलेले आंदोलन चिघळले असून गुरूवारी (ता.११) सायंकाळच्या सुमारास सतनामीनगर आणि गंगाबाई घाट परिसरात हलबा युवकांनी साडेआठ वाजताच्या सुमारास ‘आपली बस’वर दगडफेक केली. याप्रकाराने बसच्या काचा फुटल्या. बुधवारी समाजाच्या युवकांनी तीन ठिकाणी टायर जाळून निषेध व्यक्त केला..गांधीबाग येथे डॉ. सुशील कोहाड आणि जगदीश खापेकर यांचे शुक्रवारपासून (ता. ५) आमरण उपोषण सुरू आहे. सरकार शहरात असतानाही शासन, प्रशासनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा समाजाचा आरोप आहे. सरकारने तातडीने आदिवासी हलबा विद्रोहाची दखल घ्यावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र होईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा समाजाकडून देण्यात आला होता. त्यातूनच यशोधरानगर पोलिस ठाण्यांतर्गत बिनाकी मंगळवारीतील रस्त्यावर टायर जाळून निषेध केला..Nagpur Winter Session: लोहमार्गप्रश्नी आमदार अमोल खताळ यांचे निदर्शन; हिवाळी अधिवेशनादम्यान अनोखे आंदोलन, मार्ग बदलल्याने विकास खुंटणार !.यावेळी पोलिस तिथे येताच ते पळून गेले. यानंतर शांतीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कुंभारपुरा आणि बस्तरवारी येथेही काही युवकांनी रस्त्यावर साडेआठ वाजताच्या सुमारास टायर जाळून निषेध व्यक्त केला. यावेळी ‘हलबा एकता जिंदाबाद’ असे नारेही लगावले. तसेच पत्रके भिरकावून पसार झाले..Nagpur Winter Session : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलन; आक्रमक विरोधकांची विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर घोषणाबाजी.आजही सायंकाळी काही युवकांनी सतनामीनगर आणि गंगाबाई घाट परिसरात हलबा युवकांनी साडेआठ वाजताच्या सुमारास ‘आपली बस’वर दगडफेक केली. यावेळी त्यांनी हलबा एकता जिंदाबादचेही नारे लावले आणि पसार झाले. घटनेची माहिती लकडगंज पोलिसांना मिळताच, पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी याप्रकरणी शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.