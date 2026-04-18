जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली, तापमानाचा पारा ४४ अंशावर तरी शाळा सुरूच

विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात सूर्याचा प्रकोप सुरु आहे. नागपूरमध्येही पारा ४४ अंशापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना काळजी घेण्याचं तसेच आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडण्याचं आवाहन केलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नागपूरमध्ये आज शाळांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशालाच आता नागपूरमधील शाळांनी केराची टोपली दाखवली आहे. .जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर नागपूरमध्ये काही शाळा सुरु असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तर काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना सुट्टी दिली, पण शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शाळेत बोलवलं आहे. महत्त्वाचे यापैकी बहुतांश शाळा या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातही आहे. त्यामुळे या शाळांना प्रशासनाचा नाही की नाही, असा प्रश्न आता पालक विचारत आहेत..Education Department: शिक्षण विभाग 'मनोहर'वर मेहरबान; देवळी कला मारहाण प्रकरण, शिक्षकावर कारवाई केव्हा?.यासंदर्भात राष्ट्रीय शिक्षक पालक संगठनेचे राष्ट्रीय संयोजक योगेश पाथरे यांनीही संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूमधील शाळा जिल्हाधिकाऱ्यां च्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत असेल, तर यापेक्षा लाजीरवाणी परिस्थिती नाही, असे ते म्हणाले. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला जर शाळा सहजपणे दुर्लक्षित करत असेल तर यापेक्षा दुर्दैव नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं..Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.पुढे बोलताना, या शाळा नेमक्या कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? शिक्षण विभाग नागपूरात नसल्यात जमा आहे हे यावरून सिद्ध होते का जबरदस्ती 44℃ मध्ये शाळा सुरूच ठेवण्याचा हट्टास कशासाठी शिक्षणाच्या अश्या मनमानी कारभारावर कोणाचा अंकुश कसा नाही इतक्या उष्णतेत Yellow Alert असून सुद्धा लहान मुलांचा जीव धोक्यात घालणे हे योग्य आहे का? अश्या शाळांवर ज्यांनी शाळा सुरू ठेऊन विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना बोलावले यावर जिल्हाधिकारी कार्यालय कारवाई करेल का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.