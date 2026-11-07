HSRP Number Plate: नवी नंबरप्लेट नसणाऱ्या १७२० वाहनांना दंड ;१ हजार रुपये चालान, २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावणे बंधनकारक

नागपूर: जुन्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारकडून गेल्या दीड वर्षात सात वेळा मुदतवाढ दिली. आता ही नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान सात महिन्यात १ हजार ७२० वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली. एचएसआरपी नसणाऱ्या वाहन चालकांना प्रत्येकी १ हजार रुपये दंड लावला जात आहे. शहर आणि पूर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अंतर्गत एचएसआरपी तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. यात ३ हजार १२७ वाहने तपासण्यात आली. यात १ हजार ७२० वाहनांना एचएसआरपी नसल्याचे आढळले. .१ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावणे परिवहन विभागाने बंधनकारक केले आहे. एक जानेवारी २०२५ पासून प्रक्रिया सुरू झाली. याकरिता ३१ मार्च, ३० एप्रिल, ३० जून, १५ ऑगस्ट, ३० नोव्हेंबर, ३१ डिसेंबर २०२५ आणि ३० जून २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ दिली होती. एचएसआरपी नसणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, वाहन हस्तांतरण व फिटनेस प्रमाणपत्र आदी सेवा थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..एचएसआरपी’ नसणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जात आहे. शासनाकडून ‘एचएसआरपी’साठी कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याची ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर मुदतवाढ मिळेल का? याबाबत स्पष्ट नाही. त्यामुळे वाहनधारकांनी एचएसआरपी नोंदणी करावी.- किरण बिडकर,प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर व पूर्व नागपूर).आरटीओतील जुनी वाहनेशहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय : १२ लाख ५९ हजार ९३७पूर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (एसच-४९)- ४ लाख ११ हजार २६५एकूण : १६ लाख ७१ हजार २०२एचएसआरपी बसविलेली वाहनेशहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय : २ लाख २० हजार ७१६पूर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (एसच-४९) : २ लाख ३७ हजार ८८एकूण : ४ लाख ५७ हजार ८०४ (३ ऑक्टोबर २०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.