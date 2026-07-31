Nagpur Gold Loan Scam: सोने तारण घोटाळ्यात दोन अधिकाऱ्यांना अटक; गुन्हेशाखेची कारवाई; संचालक रडारवर

नागपूर: मनीषनगरातील आयसीआयसीआय बँकेमध्ये २३ कोटी रुपयांच्या बनावट सोने तारण कर्ज घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हेशाखेच्या पथकाने आयसीआयसीआय बँकेच्या नरसाळा शाखेचे शाखा व्यवस्थापक आणि उपशाखा व्यवस्थापकाला अटक केली. .आशिष बैजूजी वंजारी (वय ४५, रा. आराधनानगर, बेसा रोड) असे व्यवस्थापकाचे तर प्रकाश त्रिभुवन अवस्थी (वय ३५, रा. प्रशांतनगर, सीआयडी कार्यालयाजवळ) उपशाखा व्यवस्थापक अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. मनिषनगरातील आयसीआयसीआय बॅंकेच्या लेखापरीक्षणात २३ कोटींचे बनावट सोने तारण ठेवून पैशाची उचल केली होती..Gadchiroli Flood News: गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाचे धुमशान; प्रमुख मार्ग बंद; भामरागडच्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले.त्यानंतर घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार शाखा व्यवस्थापक पंकज केकतपुरे याच्यासह सुवर्ण मूल्यांकनकर्ता नंदू खरवाडे तसेच लेखापरीक्षक राजेंद्र शिलंकर आणि प्रमोद टेटे यांना अटक करण्यात आली होती. तपासात कर्जासाठी तारण ठेवलेले दागिने बनावट असल्याचे समोर आल्यानंतर बँकेच्या आणखी नऊ शाखांची तपासणी करण्यात आली..त्यात जानेवारी २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५९ बनावट सोने तारण कर्ज खाती मंजूर झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यातूनच विविध शाखांमध्ये मंजूर झालेल्या संशयास्पद कर्जांची छाननी करताना सुमारे दहा माजी शाखा व्यवस्थापकांची भूमिकाही संशयाच्या घेऱ्यात आली होती..'धुरंधर'नंतर रणवीरची चांदीच चांदी! थेट परदेशी ब्रँडचा असणार ब्रॅड अॅम्बेसिडर, कोट्यवधींची डील.त्यातूनच पोलिस उपनिरीक्षक संतोष टोकलवाड व त्यांच्या पथकाने पोलिस उपायुक्त (डिटेक्शन) दीपक अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली नरसाळा शाखेतील दोघांना अटक केली असून आणखी काही संचालक रडारवर असल्याची माहिती आहे..अशी झाली फसवणूकतपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपींपैकी एक जण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना बनावट सोन्याचे दागिने देऊन विविध शाखांमध्ये घेऊन जायचा. यानंतर बँकेने नियुक्त केलेले सुवर्ण मूल्यांकनकर्ते ते दागिने खरे असल्याचे प्रमाणित करायचे. नंतर संबंधित शाखा व्यवस्थापकांकडून कर्जाला मंजुरी दिली जात होती. त्यामुळे बँकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.