नागपूर

Nagpur Gold Loan Scam: सोने तारण घोटाळ्यात दोन अधिकाऱ्यांना अटक; गुन्हेशाखेची कारवाई; संचालक रडारवर

₹23 Crore Fraud Uncovered During Audit: नागपुरातील आयसीआयसीआय बँकेच्या २३ कोटी रुपयांच्या बनावट सोने तारण कर्ज घोटाळ्यात आणखी दोन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.
Nagpur ICICI Gold Loan Scam

Nagpur ICICI Gold Loan Scam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मनीषनगरातील आयसीआयसीआय बँकेमध्ये २३ कोटी रुपयांच्या बनावट सोने तारण कर्ज घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हेशाखेच्या पथकाने आयसीआयसीआय बँकेच्या नरसाळा शाखेचे शाखा व्यवस्थापक आणि उपशाखा व्यवस्थापकाला अटक केली.

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