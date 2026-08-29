ICICI Gold Loan Scam: बनावट सोन्यावर २३ कोटींची उधळण!; आठ जणांना अटक; आयसीआयसीआय बॅंक गोल्ड लोन घोटाळा

नागपूर: आयसीआयसीआय बॅंकेत बनावट सोन्याचे दागिने तारण ठेवून २३ कोटी रुपयांचे लोन घेऊन फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. बँकेच्या विविध शाखांतील १५२ खात्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यातून २३ कोटी ३१ लाख ८४ हजार ७५२ रुपयांचा अपहार स्पष्ट झाले असून आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे..गोल्ड लोन प्रक्रियेत कथित अनियमितता करून बनावट कर्जदार तयार करणे, सोन्याची शुद्धता व वजनाबाबत चुकीचे मूल्यांकन करणे आणि कर्जाची रक्कम अन्य खात्यांकडे वळविण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे..Akola Crop Damage: अवकाळीचा घाव; २.११ कोटींचा दिलासा!; एक हजार ३८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; १,८४३ शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई.याप्रकरणी ३० मार्च २०२६ रोजी धंतोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुरुवातीला २३ कोटी १९ लाख ४१ हजार ७५१ रुपयांचा अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद होते. तपास पुढे गेल्यानंतर अपहाराचा आकडा २३ कोटींच्याही पलीकडे गेला..गोल्ड लोन खात्यांच्या नियमित ऑडिटदरम्यान १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका खात्यात तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांबाबत संशय निर्माण झाला. मुख्य आरोपी सचिन राऊत याने स्वतःच्या नावाने गोल्ड लोन घेतल्यानंतर बँकेत आपली पत वाढविली..Jalgaon Highway 53 : महिनाभरानंतर 'बायपास'वर एकेरी वाहतूक सुरू, एक बाजू बंदच; दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी किती महिने लागणार?.त्यानंतर गोल्ड लोनचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कामगार व परिचितांच्या नावाने कर्ज मंजूर केले. या प्रकरणात बँक व्यवस्थापक पंकज केकतपुरे, दिनेश नागपुरे, आशिष वंजारी, उपव्यवस्थापक प्रकाश अवस्थी यांच्यासह अन्य आरोपींचा समावेश असल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर संबंधित शाखेतील व नंतर अन्य शाखांमधील खात्यांची तपासणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.